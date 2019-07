Die Aktie von Beyond Meat setzt ihre Achterbahnfahrt fort. Nach den Gewinnen zum Wochenausklang ging es am Montag um fünf Prozent abwärts. Am Dienstag erholt sich der Kurs wieder etwas. Am Donnerstag wird sich in Deutschland zeigen, ob der Hype um Fleischersatz ungebrochen ist - oder schon nachlässt.Nach Lidl bietet nun auch der Discounter Netto Patties von Beyond Meat an. Aktionszeitraum ist vom 4. bis 6. Juli - der Preis pro Packung beträgt 4,99 Euro.Bei Lidl waren die Beyond-Meat-Patties in manchen ...

