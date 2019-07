Wien (www.fondscheck.de) - Bantleon hat die beiden Bereiche Anleihenmanagement und Konjunkturanalyse verstärkt und Michael Hess als Leiter Portfolio Management Corporate Credit sowie Jörg Angelé als Senior Analyst Economic Research eingestellt, so die Experten von "FONDS professionell".Hess sei bei Bantleon für die Analyse und Bewirtschaftung der Unternehmensanleihen verantwortlich und solle sich dabei auf globale Investment-Grade-Anleihen fokussieren. Zu seinem Aufgabengebiet gehöre darüber hinaus die Implementierung von Credit-Derivate-Strategien in den Total- und Absolute-Return-Ansätzen. Hess habe zwölf Jahre Erfahrung als Portfolio Manager und Credit Analyst. Er habe bereits bei Swiss Life Asset Management in Zürich sowie der DWS und der Deutsche Asset & Wealth Management in Frankfurt gearbeitet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...