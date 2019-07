Frankfurt (www.fondscheck.de) - Union Investment hat eine vollvermietete Büroimmobilie mit ca. 11.500 m2 Mietfläche im Zentrum von Stockholm erworben, so die Union Investment Real Estate GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Hauptmieter des Multi-Tenant-Gebäudes mit circa 85 Prozent der Flächen ist die Wohnungsbaugesellschaft HSB, die in Schweden rund 600.000 Mitglieder hat. Das Objekt mit der Adresse Fleminggatan 39-43 / Celsiusgatan 10 wurde im Jahr 1939 vom bekannten schwedischen Architekten Sven Wallander fertiggestellt und im Jahr 2013 umfangreich modernisiert. Wallander war selbst leitender Architekt der HSB, die seit der Fertigstellung im Gebäude ansässig ist. Der Ankauf erfolgt für den institutionellen Offenen Immobilien-Publikumsfonds UniInstitutional European Real Estate. Verkäufer ist die Versicherungsgesellschaft AFA Sjukförsäkrings AB. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Union Investment wurde bei der Transaktion geschäftlich von Pangea Property Partners und rechtlich von Linklaters beraten. ...

