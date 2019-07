Der Dow Jones stieg gestern über 26.700 Punkte. Das bedeutet einen Zugewinn von gut 0,4 Prozent. Auch der S&P 500 verzeichnete Zugewinne (+0,8 %). Genauso wie der Nasdaq 100, der sogar 1,3 Prozent im Plus schloss.



Bei den Einzelwerten geht es heute um folgende Themen: S&P 500, Öl, Gold, Sea Limited, Amazon, Baozun und Ctrip. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.