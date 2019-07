Aurora Solar Technologies Inc. erhält Bestellung vom zweiten großen chinesischen Automationsanbieter und gibt Beauftragung von Investor-Relations-Agentur bekannt DGAP-News: Aurora Solar Technologies Inc. / Schlagwort(e): Auftragseingänge/Umsatzentwicklung Aurora Solar Technologies Inc. erhält Bestellung vom zweiten großen chinesischen Automationsanbieter und gibt Beauftragung von Investor-Relations-Agentur bekannt 02.07.2019 / 16:20 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. North Vancouver, Kanada, 2. Juli 2019 - Aurora Solar Technologies Inc. (TSX.V: ACU) (das "Unternehmen") gibt bekannt, dass es einen Auftrag erhalten hat, einen größeren chinesischen Hersteller von Solarzellen und - modulen zur Fertigung von Automationssystemen zu beliefern, und gibt weiter bekannt, dass es die AXINO GmbH mit Dienstleistungen auf dem Gebiet der Investor Relations in Europa beauftragt hat. Die neue Bestellung bezieht sich auf sechs DM-110-Messsysteme und drei AS-100-Server für die Steuerung der DM-110-Einheiten. Diese Produkte werden in die Automationssysteme integriert und dann einem chinesischen Hersteller von Solarzellen zur Verwendung in seiner Produktion zur Verfügung gestellt. Es ist geplant, die DM-110- und AS-100-Einheiten im August 2019 zu versenden. "Diese Bestellung des zweiten der zwei maßgeblichen Automationsanbieter in China ist für Aurora eine wichtige Entwicklung.", erklärte Gordon Deans, CEO von Aurora. "Wie schon erwähnt, müssen unsere DM-Messprodukte im Tandem mit einer geeigneten Automations-Produktlinie arbeiten. Typischerweise wird die Automation während der Planung neuer oder erweiterter Produktionsanlagen spezifiziert und konzipiert. Dieser Erwerb unserer DM-110-Produkte durch den zweiten der zwei maßgeblichen Automationsanbieter in China erhöht die Sichtbarkeit und die Einbeziehung der Produkte von Aurora auf diesem Markt weiter. Wir rechnen im Ergebnis mit anhaltend höheren Umsätzen und geringeren Kosten für das Unternehmen." Außerdem gibt das Unternehmen bekannt, dass es mit der AXINO GmbH einen Vertrag über Dienstleistungen auf dem Gebiet der Investor Relations in Europa geschlossen hat. AXINO bietet Dienstleistungen in den Bereichen Marketing, Medien und Eventmanagement für börsennotierte Unternehmen an und hat seine Zentrale in Stuttgart (Esslingen), Deutschland. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 12 Monaten, beginnend am 1. Juli 2019. Die Vergütung von AXINO für diese Dienstleistungen wird vierteljährlich in bar gezahlt, erstmals bei Beginn des Vertrages. Über Aurora Solar Technologies: Aurora Solar Technologies ist ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Entwicklung und Lieferung von Inline-Prozessmessungs-, Analyse- und Steuerungsanlagen für Hersteller von Solarzellen. Wir sind überzeugt, dass die Solarenergie das Feld der erneuerbaren Energien dominieren wird, und es ist unsere Aufgabe, jedem Kunden durch die überlegene Steuerung kritischer Prozesse während der Herstellung von Solarzellen Qualität und Rentabilität zu liefern. Die Produkte von Aurora werden von einigen der weltweit modernsten und angesehensten Herstellern von Solarzellen verwendet. Aurora hat seine Zentrale in der Nähe von Vancouver, Kanada und Betriebe in Shanghai, China sowie Partner auf allen größeren Märkten für Solarzellen. Aurora ist ein börsennotiertes Unternehmen, gehandelt an der TSX Venture Exchange (ACU), und zweimaliger Gewinner der TSX-V Top 50.Die Webpräsenz von Aurora findet sich unter www.aurorasolartech.com. Weder die TSX Venture Exchange noch der Regulierungsdienstleister (in der Definition der Grundsätze der TSX Venture Exchange) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Bekanntmachung. Kontakt für weitere Informationen: Aurora Solar Technologies Inc. Gordon Deans, P.Eng. President and Chief Executive Officer Tel.: +1-778-241 5000 info@aurorasolartech.com Im deutschsprachigen Raum: AXINO GmbH Fleischmannstraße 15 73728 Esslingen am Neckar Tel. +49-711-82 09 72 11 Fax +49-711-82 09 72 15 office@axino.de www.axino.de Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. 02.07.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 