(Nobelpreisträger, Astronomen, Wissenschaftler, Rockstars und die Apollo-Astronauten finden sich bei STARMUS V in Zürich zusammen)

Anlässlich eines geschichtlich bedeutenden Treffens der Wissenschaft hat STARMUS V eine absolute Starbesetzung aufgeboten. Am Montag, den 24. Juni performten Dr. Brian May, Hans Zimmer, Steve Vai und Rick Wakeman für die Gewinner der Stephen-Hawking-Medaille vor einem großen Publikum in der Samsung Hall. Die Preisträger Brian Eno, Todd Douglas Miller und Elon Musk, der von der Startrampe der Falcon Heavy aus live bei den Feierlichkeiten zugeschaltet war, begrüßten Buzz anlässlich der Verleihung der Stephen-Hawking-Medaille für sein "Lebenswerk" als große Überraschung für die Teilnehmer von STARMUS V.

STARMUS V Opening Celebration and Stephen Hawking Medal, June 25th 2019 (Photo: Business Wire)

Zu den Prominenten der Wissenschaft gehörte Jill Tarter, berühmte Astronomin und Board-Mitglied des SETI Institute. Sie moderierte mehrere Panels wie die mitreißende Pressekonferenz für die Gewinner der Stephen-Hawking-Medaille mit den APOLLO-Astronauten: Charlie Duke, Rusty Schweickart, Al Worden, Harrison Schmidt, Walt Cunningham und Buzz Aldrin. Der Präsident Armeniens, Dr. Armen Sarkissian, wandte sich gemeinsam mit dem portugiesischen EU-Kommissar Carlos Moedas aus Portugal an das STARMUS-Publikum.

Elon Musk wurde nur wenige Stunden vor dem historischen Start von der Startrampe der Falcon Heavy aus live dem Festival zugeschaltet; er dankte dem STARMUS Board herzlich für die Verleihung der Stephen-Hawking-Medaille und unterstrich die Bedeutung ihres Bezugs zur Wissenschaft an sich. Dies war ein weiterer unvergesslicher Moment für die Festivalbesucher.

Als Signal für die bedeutende Verlagerung in Richtung angewandter Technologie übernahm Tony Fadell, Erfinder des iPod und Principal bei Future Shape, die STARMUS-Leitung von Stephen Hawking, was den Einfluss und die Wahrnehmung des Festivals weltweit erweitern wird. "Zahlreiche Dinge in unserem Alltag wie Laptops und Smartphone-Technologie wurden ursprünglich für Weltraumprogramme entwickelt. Inzwischen werden leistungsfähigere, kleinere, leichtere und viel billigere Verbrauchertechnologien bei NASA, ESA, SpaceX und anderen eingesetzt. Damit eröffnen sich riesige Datenströme aus dem Weltraum über unsere Erde. Wenn wir richtig damit umgehen, können wir unsere Fähigkeiten beim Umgang mit entscheidenden Fragen für die Erde stärken: Klimawandel, Entwaldung, Plastikströme usw., die Erde schützen und einer multiplanetaren Spezies nahe kommen."

Weitere Highlights von STARMUS V waren die Präsentation des neuen Buches "MISSION MOOD 3D" von Dr. Brian May und Dave Eicher sowie die Schweizer Premiere von APOLLO 11 von Todd Douglas Miller.

Garik Israelian, Mitbegründer von STARMUS, kommentierte: "Wir sind überwältigt von dem Ausmaß dieses Erlebnisses. Und dankbar. STARMUS wird jedes Jahr größer und gleichzeitig wachsen Bewusstsein und Anerkennung für unsere Hilfe für unseren Planeten. Ich kann mir keinen besseren Zeitpunkt oder Ort in der Geschichte für dieses Festival vorstellen, der besser geeignet wäre."

An STARMUS V nahmen mehr Nobelpreisträger, Astronomen und Wissenschaftsvisionäre teil als an jedem anderen Festival der Geschichte eine Woche bahnbrechender Präsentationen der weltweit führenden Denker und Macher.

**STARMUS bedankt sich ganz besonders für die grandiose Unterstützung seiner Titelsponsoren, Sir Michael Hintze von CQS, Kaspersky Labs und Omega.**

STARMUS V GESCHÄTZTE PARTNER

OMEGA und die Stephen-Hawking-Medaille:

OMEGA ist ein renommierter Schweizer Uhrenhersteller und Mitglied der Swatch Group AG. Seit der Gründung im Jahr 1848 steht die Marke für Exzellenz, Innovation und Präzision sowie Pioniergeist, der sich in der Zeitnahme im Sport, der Erforschung der Ozeane wie auch des Weltalls zeigt. Seit 1965 wurde die OMEGA Speedmaster bei jeder bemannten Mission der NASA getragen, darunter allen sechs Mondlandungen.

Kaspersky Lab:

Kaspersky Lab ist ein global agierendes Cybersicherheitsunternehmen, das seit über 21 Jahren auf dem Markt tätig ist. Die tiefgreifende Threat Intelligence sowie Sicherheitsexpertise von Kaspersky Lab ist Basis für Sicherheitslösungen und -services der nächsten Generation zum Schutz von Unternehmen, kritischen Infrastrukturen, staatlichen Einrichtungen sowie Privatanwendern weltweit. Das umfassende Sicherheitsportfolio des Unternehmens beinhaltet führenden Endpoint-Schutz sowie eine Reihe spezialisierter Sicherheitslösungen und -services zur Verteidigung vor komplexen und aufkommenden Cyberbedrohungen. Mehr als 400 Millionen Nutzer werden von den Technologien von Kaspersky Lab geschützt und wir helfen 270.000 Unternehmenskunden beim Schutz dessen, was für sie an erster Stelle steht. Weitere Informationen finden Sie unter www.kaspersky.com.

Zu den weiteren Unterstützern des STARMUS-Festivals gehören die Internationale Astronomische Union, CERN, die Europäische Weltraumorganisation und die Europäische Südsternwarte.

CQS:

CQS ist eine Investmentgesellschaft, die 1999 von Sir Michael Hintze gegründet wurde. Mit seiner langjährigen Erfahrung ist das Unternehmen in der Lage, seine Lösungen auf ein breites Spektrum an Renditezielen und Risikopräferenzen der Investoren auszurichten. CQS ist ein aktiver Vermögensverwalter, der sich mit allen Unternehmenskapitalstrukturen auskennt, darunter Unternehmenskredite, strukturierte Kredite, forderungsbesicherte Wertpapiere, Wandelanleihen, Darlehen und Aktien. Er hat sich dem Ziel verpflichtet, den Investoren gute Leistung und ein hohes Serviceniveau zu bieten.

CQS hat Niederlassungen in London, New York, Hongkong und Sydney. Zu unseren Investoren zählen Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften, Staatsfonds, Dachfonds, Stiftungen sowie Privatbanken. www.cqs.com

