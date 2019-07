Parcel Perform ist Teilnehmer am SG:D Spark-Programm von IMDA und Gewinner der World Post & Parcel Awards 2019 für seine Logistiksoftware im E-Commerce-Bereich DGAP-News: Parcel Perform / Schlagwort(e): Sonstiges Parcel Perform ist Teilnehmer am SG:D Spark-Programm von IMDA und Gewinner der World Post & Parcel Awards 2019 für seine Logistiksoftware im E-Commerce-Bereich 02.07.2019 / 16:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Parcel Perform ist Teilnehmer am SG:D Spark-Programm von IMDA und Gewinner der World Post & Parcel Awards 2019 für seine Logistiksoftware im E-Commerce-Bereich SINGAPUR - Media OutReach - 2. Juli 2019 - Parcel Perform, das führende anbieterunabhängige SaaS-Logistikunternehmen für den E-Commerce-Bereich mit über 600 Logistikdienstleistern ist nun endlich offizieller Teilnehmer am SG:D Spark-Programm der Infocomm Media Development Authority (IMDA). Ziel dieses im November 2018 ins Leben gerufenen Programms ist es, vielversprechenden lokalen ICM-Unternehmen bei ihren größten Herausforderungen zur Seite zu stehen und deren Wachstum zu unterstützen. Die Teilnahme am Programm ist ein weiterer Schritt in der seit langem bestehenden Partnerschaft zwischen Parcel Perform und IMDA, in deren Rahmen Parcel Perform bereits die Plattform des Locker Alliance-Projekts von IMDA entwickelt hat und derzeit auch betreibt. Die Logistiksoftware von Parcel Perform für den E-Commerce-Bereich war zudem Preisträger bei den renommierten World Post & Parcel Awards 2019 , die am 18. Juni 2019 in Dublin, Irland, vergeben wurden. Der Preis gilt als Anerkennung der Stärke der Technologie und der Software. "Wir freuen uns, dass Parcel Perform nun an Bord unseres SG:D Spark-Programms ist. Als führender anbieterunabhängiger Paketverfolgungsdienst wird die Technologie von Parcel Perform die Standards und Produktivität der E-Commerce-Logistikleistungen in der Branche revolutionieren und verbessern", erklärte Herr Edwin Low, Leiter des Bereichs Enterprise Growth Acceleration bei der Infocomm Media Development Authority in Singapur. "Wir als in Singapur ansässiges Unternehmen sind sehr stolz darauf, nun Teil des SG:D Spark-Programms der IMDA zu sein. Diese Mitgliedschaft ist Bestätigung unserer langen Partnerschaft mit der IMDA, denn bereits seit über einem Jahr arbeiten wir zu Gunsten der E-Commerce-Logistikbranche in Singapur am Locker Alliance-Projekt", sagte Arne Jeroschewski, Gründer und CEO von Parcel Perform. "Gleichzeitig erhielt unsere Logistiksoftware für den E-Commerce-Bereich internationale Anerkennung durch die World Post & Parcel Awards 2019. Das ist ein großartiger Beweis für die Stärke unseres Produkts und der Technologie." Über Parcel Perform Parcel Perform ist die führende anbieterübergreifende Softwareplattform zur Paketverfolgung für E-Commerce-Händler mit 600 Logistikanbietern weltweit. Das 2016 gegründete Unternehmen stellt E-Commerce-Unternehmen die umfassendsten Paketverfolgungsdaten zur Nachverfolgung, Analyse und Optimierung ihres E-Commerce-Versands bereit. Parcel Perform hat Niederlassungen in Singapur, Vietnam und Deutschland und betreut Tausende Kunden in aller Welt. Neben ihrem B2B-Kerngeschäft bietet die Firma unter dem Namen Parcel Monitor auch einen Nachverfolgungsdienst für Endverbraucher ( www.parcelmonitor.com). Dieser öffentlich zugängliche Service ermöglicht es Benutzern, Updates zu ihrer Lieferung zu abonnieren bzw. ihre Sendung für Referenzzwecke zu speichern, und sie können sich Ergebnisse in mehreren Sprachen anzeigen lassen. Weitere Informationen finden Sie unter www.parcelperform.com Medienkontakt Cheryl Han cheryl@parcelperform.com +65 9322 0207 02.07.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 835015 02.07.2019 AXC0217 2019-07-02/16:30