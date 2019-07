Soest (ots) - Hundehalter werden nicht ausreichend informiert! Gängige Hundetransportsysteme werden nur auf die Erfüllung der Ladungssicherheit oder auf die Zuverlässigkeit einzelner Bestandteile geprüft. Per Gesetz ist lediglich sicher zu stellen, dass die lebendige "Ladung" ihren Platz nicht verlassen kann, auch nicht bei einer Vollbremsung oder einem Unfall. Viele Hersteller der Systeme und Hundehalter schlussfolgern falsch, dass genau dieses Ergebnis ausreicht.



Schlussfolgerung ist falsch!



Faktisch sinkt das Verletzungsrisiko, wenn ein Hund nicht vom Sitz geschleudert werden kann. Im Gegensatz zu Sicherheitsgurten und Kindersitzen für Menschen sind die Transportgeschirre und Boxen aber nicht geeignet, das Verletzungsrisiko von Hunden so gering wie möglich zu halten. Der Hund wird erst aus seiner Position geschleudert, bevor er ruckartig vom Gurt oder von der Wand bzw. dem Gitter der Transportbox gestoppt wird. Schonendes Auffangen - Fehlanzeige.



Sicherung von Hunden muss tierschutzkonform werden!



DOGSTYLER® hat zusammen mit Journalisten und Polizeidienststellen Autounfälle mit verletzten und getöteten Hunden analysiert. Die Ergebnisse waren erschreckend. Die Unternehmensleitung warnt, dass risikobehaftete Transportsysteme von Hundefreunden als sicher eingestuft werden, weil ein Siegel darauf klebt, das den Tierschutzaspekt gar nicht betrifft. Und genau das nehmen die DOGSTYLER® - Experten nun zum Anlass für eine Aufklärungskampagne. Ein erstes DEKRA-Gespräch hat bereits stattgefunden. Mitinhaberin Birte Dahlhoff ist überzeugt, dass der DOGSTYLER® für den Kofferraum schon jetzt das bessere System sei, denn hier wird der Hund nicht nur am Platz gesichert, sondern auch in einem geschlossenen System weich aufgefangen. https://www.youtube.com/watch?v=ReCMQQM5Z4s



Kurzvorstellung DOGSTYLER®



DOGSTYLER® ist ein Franchise-Unternehmen für hochwertiges Hundezubehör. Das Unternehmen ist zudem Entwickler von maßgefertigten Hundesicherheitskonzepten.



