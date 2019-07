EMEA-Zentrale und Ausstellungsraum in Reutlingen, Deutschland, sowie neue Ausstellungsräume in Dubai und Moskau optimieren das Kundenengagement

Leyard, ein weltweit führender Anbieter von Visualisierungsprodukten, gab heute die Verlegung seiner EMEA-Zentrale und seines Ausstellungsraums nach Reutlingen, Deutschland, vormals die Zentrale von eyevis, und die Eröffnung neuer Ausstellungsräume in Dubai und Moskau bekannt.

"Die EMEA-Zentrale und der Ausstellungsraum von Leyard profitieren von Reutlingen, das nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa eine der führenden Wirtschaftsregionen ist. Die Verlegung ereignet sich zeitgleich mit der vollständigen Integration von eyevis und Teracue in unsere Markenunternehmen, zu denen Planar gehört", so Thorsten Lipp, Chief Operating Officer und stellvertretender CEO von Leyard EMEA. "Unser kombiniertes Know-how in den Bereichen Fertigung, Marketing, Vertrieb und Kundendienst ermöglicht uns, innovative Lösungen zu entwickeln und zu liefern, die die vielfältigen und wachsenden Bedürfnisse aller europäischen Kunden erfüllen."

Leyards neue EMEA-Zentrale diente zuvor als Hauptgeschäftsstelle für eyevis und umfasst eine Fläche von 5.000 Quadratmetern, die für Verwaltung, Produktion, Tests, Montage, Kundendienst genutzt wird und Platz für einen Ausstellungsraum bietet. Leyard verfügt über Ausstellungsräume in der gesamten EMEA-Region, darunter neue Ausstellungsräume in Moskau und Dubai. Alle Ausstellungsräume sind strategisch so entwickelt, dass Leyard nah an seinen Kunden operieren kann. Sie ermöglichen dem Unternehmen nicht nur, langfristige Beziehungen aufzubauen, sondern bieten auch Platz für Kundentreffen, Veranstaltungen und Schulungen sowie Vorführungen von Leyards Portfolio an bahnbrechenden und preisgekrönten Displaylösungen. Die Ausstellungsräume in Moskau und Dubai haben bereits ihre Tore geöffnet und der 500 Quadratmeter große Ausstellungsraum in Reutlingen wird das Geschäft im Sommer 2019 aufnehmen. Eine offizielle Eröffnungsfeier ist für den Herbst 2019 geplant. Diese Ausstellungsräume ergänzen die bereits bestehenden Ausstellungsräume von Leyard in Paris, Rom und Prešov, Slowakei.

Leyard EMEA unterhält darüber hinaus eine 3.119 Quadratmeter (33.500 Quadratfuß) große Fabrik in Prešov, Slowakei, mit deren Hilfe das Unternehmen seinen globalen Kundenstamm betreuen und die beispiellose Qualität seiner digitalen Displays und Videowände bereitstellen kann, wovon insbesondere Kunden, die vorzugsweise in der Europäischen Union (EU) gebaute digitale Displaylösungen kaufen, profitieren. Leyard-Produkte sind über das globale Netzwerk mit Vertragshändlern des Unternehmens erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.leyard.com.

Über Leyard

Leyard ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Gestaltung, Herstellung, Vertrieb und weiteren Dienstleistungen im Zusammenhang mit digitalen Displays, Videowänden und Visualisierungsprodukten. Die Leyard Unternehmens- und Markengruppe, zu der auch Planar Systems, eyevis und Teracue gehören, umfasst Display-, Unterhaltungs- und Lichtsystemlösungen. Leyard ist der globale Marktführer für LED-Videodisplays und LEDs mit kleinem Pixelabstand und bietet Innen-, Außen-, fest installierte und kreative Displays (Futuresource 2018). Leyard installiert Spitzenlösungen auf der ganzen Welt und verfügt über mehr als 300 Patente in der Display-Technologie, darunter Anwendungen in Bereichen wie Rundfunk, Sportarenen, Stadien, Werbenetzwerke, Einzelhandel, digitale Schilder, Steuerzentralen, Ausstellungen, Großveranstaltungen und digitale kulturelle Erfahrungen. Leyard wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Peking (China). Das Unternehmen wird an der Börse von Shenzhen gehandelt (Börsenkürzel: 300296). Das Magazin Forbes zählte Leyard im Jahr 2013 zu den "100 börsennotierten Unternehmen Chinas mit dem größten Potenzial." Weitere Informationen finden Sie unter www.leyard.com.

