Eine meiner persönlichen Lieblingsaktien aus dem US-Biotechnologiesektor ist schon seit geraumer Zeit das Papier von Amarin (WKN: A0NBNG). Kein Wunder, denn Amarin hat in der Vergangenheit mit dem Blutfettsenker Vascepa nicht nur ein erstes Medikament erfolgreich zur Marktreife geführt. Sondern darüber hinaus, trotz zunächst erheblicher Widerstände von Seiten der US-Gesundheitsbehörde Federal Drug Administration (FDA), mit Hilfe positiv verlaufender klinischer Studien eine Ausweitung des Anwendungsbereichs dieses Medikaments schon fast in der Tasche.

Vascepa ist dabei eigentlich nichts anderes als hochdosiertes Fischöl in Kapselform. Allerdings hilft es dabei das Blutfett ("Cholesterin") zu senken, insbesondere das gefährlichere LDL-Cholesterin ("Low Density Lipoprotein"). Bisher werden dazu sogenannte Statine eingesetzt, die jedoch starke Nebenwirkungen haben. Nicht umsonst musste vor knapp 20 Jahren sein entsprechendes Medikament Lipobay - wegen zahlreicher Todesfälle - vom Markt nehmen und Schadenersatz in Milliardenhöhe bezahlen.

Gratis: Aktien-Tipp mit +500% Kurspotenzial Verpasse nie wieder +1.190%, +253% oder +128% Gewinn:Abonniere jetzt kostenlos den SD Insider! Du kannst Dich jederzeit aus dem Newsletter austragen - Deine Daten werden nicht weitergegeben.Weitere Hinweise zum Datenschutz.

Allerdings ist der Markt für solche Blutfettsenker gigantisch. So erzielte der US-Pharmagigant Pfizer mit seinem Wirkstoff Atorvastatin (unter dem Markennamen Lipitor in den USA sowie dem Markennamen Sortis in der EU vermarktet) im Geschäftsjahr 2004 einen Jahresumsatz von 10,7 Mrd. US-Dollar sowie im Jahr 2007 sogar 12,8 Mrd. US-Dollar. Zwischenzeitlich sind die Umsätze jedoch deutlich eingebrochen, auch weil ...

Den vollständigen Artikel lesen ...