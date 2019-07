Der bekannte ehemalige Hedgefondsmanager Florian Homm hat sich zuletzt auf die Aktie des Werbevermarkters Ströer Media (WKN: 749399) eingeschossen. Er argumentiert, dass die Beteiligungen des Unternehmens mit einem höheren Unternehmenswert als tatsächlich gegeben ausgewiesen seien. Daher würden über kurz oder lang entsprechende Abschreibungen fällig, die für einen Kursrutsch der Aktie sorgen dürften.

Schon in der Vergangenheit war Homm mit solchen Shortspekulationen erfolgreich. So griff er vor einigen Jahren mit seinem Hedgefonds sogar die Sixt-Aktie an, was ihm eigenen Angaben zufolge "ein bisschen Knatsch" mit Erich Sixt einbrachte. Teilweise war er mit seinen Spekulationen erfolgreich, teilweise jedoch auch nicht. Insofern ist es extrem schwierig die aktuelle Einschätzung von Homm zu Ströer Media nachzuvollziehen.

