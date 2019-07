Ärger mit Drag-Queens, Liaison mit dem Online-Shop Amazon - Heidi Klum macht ihrem deutschen Stammsender ProSieben mit einer neuen Mode-Show und einem prominenten Partner Konkurrenz.

Als Heidi Klum den Anruf von ProSiebens Senderchef Daniel Rosemann annahm, sah sie einigermaßen zerknautscht aus. Der Facetime-Call auf offener Bühne erreichte die Moderatorin noch im Bett. "Wir haben gestern bis um 3 Uhr gedreht", stöhnte Klum.

Rosemann überging die nächtlichen Aktivitäten seines Stars bei der Neuheiten-Präsentation für die kommende TV-Saison einigermaßen galant. Denn Klum ist noch immer eines seiner wichtigsten Zugpferde. Seit 14 Jahren präsentiert sie die Casting-Show "Germany's Next Top Model". Zusätzlich wird die 46-Jährige bei ProSieben bei einer neuen Show mitmischen: "Queen of Drags", ein schräges Format, in dem Eurovision-Gewinner Thomas Neuwirth alias Conchita Wurst und Sänger Bill Kaulitz zusammen mit dem Model die Jury bilden.

Im Winter hievt ProSieben die neue Sendung um zehn Verkleidungskünstler ins Programm und hofft, dass sich die Popularität Heidi Klums auf die neue Show überträgt. Die sorgte in den vergangenen Tagen für einigen Aufruhr in der deutschen queeren Szene. Zwei Berliner starteten eine Online-Petition gegen Klums Rolle in der geplanten Sendung. Klum sei schließlich eine "heteronormative weiße Frau, die bisher keinerlei nennenswerte sichtbare Verbindung zur Drag-Community" habe. Die Show sei "kultureller Missbrauch".

Wie ProSieben auf die Kritik reagiert, ist offen, eine Anfrage blieb unbeantwortet. Unwahrscheinlich ist allerdings, dass die Münchner ihren wichtigsten weiblichen Star einfach so von der Sendung abziehen. Schließlich hatte die jüngste Staffel der Klum-Show "Germany's Next Top Model" ihre besten Einschaltquoten seit sieben Jahren erreicht. Jüngst hat der TV-Konzern ...

