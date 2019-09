Die Verbraucherzentrale NRW hat Preise von Produkten verglichen, die über Amazon und über Onlineshops parallel verkauft wurden. Amazon war in fast allen Fällen teurer. Amazon ist mit seinem riesigen Sortiment, dem kinderleichten Einkaufsprozess und erstklassigem Kundenservice beim Onlineshopping meist die erste Anlaufstelle. Wer Geld sparen möchte, für den kann sich jedoch der Vergleich mit den Preisen in Onlineshops fernab von Amazon lohnen. Denn wer Produkte über Amazon vertreibt, bietet sie häufig auch im selbst betriebenen Shop an - nur eben günstiger. So ...

Den vollständigen Artikel lesen ...