Amazon hat, was die Arbeitsbedingungen betrifft, nicht den besten Ruf. Der Versand-Riese unter Jeff Bezos sucht immer wieder neue Mitarbeiter. Diese Fragen entscheiden über das Schicksal der Bewerber.Bei Amazon in Deutschland wird häufig gestreikt, so viel steht fest. In der Bundesrepublik steckt dahinter die Gewerkschaft Verdi, denn Amazon-Angestellte werden nicht tarifgebunden bezahlt. Auch gebe es kein Urlaubsgeld, monierte Verdi-Sprecher Jörg Lauenroth-Mago Ende Juni. Dennoch bewerben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...