Neue Drohungen der USA gegen die Europäische Union im Zollkonflikt haben den deutschen Aktienmarkt am Dienstag im Aufwärtsdrang gebremst. Zwar rettete der Dax ein Plus von 0,04 Prozent auf 12 526,72 Punkte ins Ziel, von der Aufwärtsdynamik des Vortages war aber nichts mehr zu spüren. Am Montag war der Leitindex auf den höchsten Stand seit fast einem Jahr gestiegen. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es am Dienstag um 0,27 Prozent auf 25 706,81 Punkte nach unten.

Kurz nach dem Burgfrieden im Handelsstreit mit China hatte die US-Regierung am Montagabend eine Liste mit EU-Waren vorgestellt, auf die Vergeltungszölle für verbotene Flugzeugsubventionen verhängt werden könnten. Diese umfasst Güter im Wert von rund vier Milliarden US-Dollar. "Es kam, wie es kommen musste", kommentierte Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect Bank den Vorgang. Der US-Präsident habe nun wieder die EU auf die Agenda gesetzt. Die "trügerische Einigkeit" nach dem G20-Gipfel habe nur eine sehr kurze Halbwertszeit gehabt./bek/he

ISIN DE0008469008 DE0008467416

AXC0238 2019-07-02/17:45