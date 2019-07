Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Commerzbank AG (ISIN DE000CBK1001/ WKN CBK100) hat ihre erste Addional-Tier-1-Anleihe erfolgreich begeben, so die Commerzbank AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Anleihe hat ein Volumen von 1 Milliarde US-Dollar und einen festen Kupon von 7,0 % pro Jahr. Im Rahmen der Vermarktung fanden Gespräche mit mehr als 140 Investoren in Deutschland, Europa und Asien statt. Das Orderbuch war mehrfach überzeichnet, was das breite Interesse der Investoren widerspiegelt. Die Anleihe wird an der Börse Luxemburg gelistet. ...

