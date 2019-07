Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt hat sich am Dienstag keine einheitliche Tendenz durchgesetzt. Der DAX konnte sich mit einem kleinen Plus von 5 auf 12.527 Punkte gut behaupten, MDAX und TecDAX schlossen leicht im Minus. Während konjunkturunabhängige Aktien gefragt waren, litten ausgewählte Zykliker unter Gewinnmitnahmen. "Die Anleger bleiben vorsichtig", so ein Marktteilnehmer.

In Deutschland ist der Einzelhandelsumsatz im Mai wider Erwarten geschrumpft und der Maschinenbau hat weniger Aufträge erhalten. Gestützt wurde die Stimmung dagegen von den weiter sinkenden Zinsen. Die deutsche Zehnjahresrendite fiel nach taubenhaften Aussagen aus Kreisen der EZB auf ein Rekordtief von minus 0,37 Prozent.

Henkel an der Spitze der Gewinner - BASF schwach

In ganz Europa wurden Versorger, Nahrungsmittelhersteller und Hersteller von Konsumgütern des täglichen Bedarfs favorisiert, Auto-, Chemie- und Bauaktien wurden dagegen vernachlässigt. Im DAX stiegen Henkel um 3,8 Prozent. Eon und RWE gewannen je 1,6 Prozent. Auf der anderen Seite fielen Thyssenkrupp um 2,4 Prozent. Und mit BASF ging es um 1,9 Prozent nach unten.

"Wegen des konjunkturellen Umfelds ist BASF der Kandidat Nummer eins für eine Gewinnwarnung", sagte ein Händler. Allerdings meinte der Händler auch, nach einer Gewinnwarnung könnten BASF schnell nach oben drehen. Angesichts einer Dividendenrendite von 5 Prozent sei die Aktie attraktiv. Berenberg erwartete, dass BASF mit den Quartalszahlen den Ausblick senken werde. Auch die Deutsche Bank und IR meinten, derzeit wackele die Prognose für das laufende Geschäftsjahr.

Grenke nach Zahlen unter Druck

Aus dem MDAX hatte Grenke Geschäftszahlen vorgelegt. Beim Wachstum hat das Leasingunternehmen überzeugt, bei der Marge laut Börsianern aber leicht geschwächelt. Grenke fielen um 6,8 Prozent. Die Aktie sei nach einem Plus von knapp 30 Prozent seit Jahresbeginn nicht mehr billig, hieß es. Hannover Rück markierten dagegen mit einem Plus von 1,8 Prozent auf 145,60 Euro neue Rekordstände.

Stolperstart für Global Fashion

Mit einem deutlich kleineren Volumen als ursprünglich geplant hat es der Modehändler Global Fashion Group auf das Börsenparkett geschafft. Der erste Kurs der Aktie war mit 4,47 Euro festgestellt worden, knapp unter dem Ausgabekurs von 4,50 Euro. Zuletzt lag der Kurs mit 4,09 Euro um 9 Prozent darunter. Das Unternehmen aus den Händen des schwedischen Investors Kinnevik und Rocket Internet hatte ursprünglich eine Preisspanne von 6 bis 8 Euro aufgerufen.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 68,9 (Vortag: 93,7) Millionen Aktien im Wert von rund 3,01 (Vortag: 3,73) Milliarden Euro. Es gab 15 Kursgewinner und 15 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.526,72 +0,04% +18,64% DAX-Future 12.514,00 +0,04% +18,32% XDAX 12.526,25 -0,14% +18,38% MDAX 25.706,81 -0,27% +19,08% TecDAX 2.914,84 -0,09% +18,96% SDAX 11.420,71 -0,40% +20,10% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 173,40% +17 ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 02, 2019 11:50 ET (15:50 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.