Der Wiener Rentenmarkt hat am Dienstagnachmittag weiterhin wenig bewegt notiert. Im Vergleich zum Vortagesschluss haben die Kurse der beobachteten Staatsanleihen nur geringfügig zugelegt. Auch beim Euro-Bund-Future gab es ein leichtes Kursplus.Datenseitig mangelte es an Impulsen. Am Vormittag veröffentlichte Konjunkturdaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...