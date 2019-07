FRANKFURT (Dow Jones)--Der Gewerbeimmobilieninvestor Aroundtown hat eine vorrangige festverzinsliche Anleihe im Volumen von 1,4 Milliarden Euro platziert. Die Emission war mehrfach überzeichnet, wie die Aroundtown SA mitteilte.

Die Anleihe wurde in zwei Tranchen begeben. Die erste Tranche über 800 Millionen Euro mit einer Laufzeit bis 2025 wurde mit 0,625 Prozent verzinst und zu einem Emissionskurs von 98,039 Prozent des Nennwertes begeben. Die zweite Tranche in Höhe von 600 Millionen Euro hat einen Kupon von 1,45 Prozent und eine Laufzeit bis 2028. Das Papier wurde mit 98,422 Prozent des Nennbetrags gepreist. Die Anleihen sollen an der irischen Börse zum Handel zugelassen werden.

Der Emissionserlös soll zur Finanzierung der Wachstumsstrategie und zur Refinanzierung und/oder Rückzahlung von Schulden verwendet werden.

July 02, 2019 12:03 ET (16:03 GMT)

