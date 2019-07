Stuttgart, Deutschland (ots/PRNewswire) - --



- Industrie-Experten des TRUMPF Tochterunternehmens AXOOM wurden mit Wirkung zum 1. Juli 2019 Teil von GFT - Partnerschaft mit Hochtechnologieunternehmen TRUMPF legt Schwerpunkt auf Weiterentwicklung von Maschinensoftware-Lösungen für den Wachstumsmarkt Smart Factory - Akquisition untermauert GFTs Investitionsstrategie. Industrieoffensive wird breiter und schneller ausgebaut - Deutschland ist Kernstandort für Diversifikation im Industriebereich. Standort von AXOOM in Karlsruhe wird weiteres GFT Standbein - Vertiefte IT- und Industrie-Kompetenz von GFT unterstützt Unternehmen im Industriesektor branchenübergreifend bei ihrer Digitalisierung



Die GFT Technologies SE hat heute eine Vereinbarung zur Übernahme von Expertise der TRUMPF Tochtergesellschaft AXOOM sowie eine Entwicklungspartnerschaft mit TRUMPF bekanntgegeben. Mit Wirkung zum 1. Juli übernahm GFT die AXOOM Experten mit ihrer branchenübergreifenden IT- und Industrie-Expertise am Standort Karlsruhe. Zudem wird die langjährige Kooperation mit TRUMPF um eine Entwicklungspartnerschaft gestärkt.



Mit diesem strategischen Meilenstein beschleunigt GFT die Industrieoffensive, baut weitere Industriekompetenz aus und erschließt sich einen neuen Standort in Karlsruhe. Die vertiefte IT- und Industrie-Kompetenz von GFT unterstützt Kunden im Industriesektor branchenübergreifend bei ihrer Digitalisierung. GFT bietet fundierte Beratung und Implementierung rund um zukunftsweisende Technologien - von Cloud Engineering über Künstliche Intelligenz bis zum Internet of Things für Industrie 4.0.



Der Schwerpunkt der gemeinsamen Projekte mit TRUMPF liegt auf der raschen Weiterentwicklung von Maschinensoftware zur einfacheren Umsetzung der vernetzen Fertigung und für Smart Factory Lösungen. In diesem Zusammenhang wird TRUMPF auch die Marke AXOOM weiternutzen.



Der Industriesektor ist Wachstumsmarkt für GFT



GFTs Wachstumsstrategie umfasst die Diversifikation der Branchen- und Kundenstruktur. Dazu gehört insbesondere der Industriebereich, in dem GFT bereits mit Schlüsselkunden arbeitet.



Marika Lulay, CEO von GFT Technologies: "Die Akquisition des AXOOM Teams ist Teil unserer Investitionsstrategie zum Ausbau unserer Industriekompetenz und die Entwicklungspartnerschaft mit TRUMPF ermöglicht uns, unsere Industrieoffensive breiter und schneller auszubauen. Diese betreibt GFT übrigens vom Kernstandort Deutschland aus."



AXOOMs Standort in Karlsruhe wird neben Stuttgart weiteres Standbein von GFT mit Kundennähe im süddeutschen Raum.



TRUMPF setzt Fokus auf Maschinenkonnektivität am Stammplatz in Ditzingen



TRUMPF selbst plant eine Fokussierung auf das Geschäft der eigenen Kunden und industrial IoT Prozesse. So wird die Weiterentwicklung der Maschinenkonnektivität und der Plattformaktivitäten künftig am Stammsitz in Ditzingen zusammengeführt. Ein Teil dieser Lösungen wurde bisher von Tochterunternehmen AXOOM in Karlsruhe entwickelt.



Mathias Kammüller, CDO von TRUMPF: "Wir sind überzeugt, dass wir mit dieser Neuorganisation bei TRUMPF und durch die Entwicklungspartnerschaft mit GFT künftig noch schneller und effektiver unsere digitale Ambition in der Blechfertigung umsetzen und unsere ausgewiesene Expertise im Bereich der Industrial IoT sowie der Smart Factory Lösungen rascher ausbauen können."



Neuen GFT Mitarbeitern bieten sich vielfältige Chancen für fundierte Kundenberatung



Als Teil der vom Unternehmergeist geprägten GFT Gruppe, bieten sich für AXOOM Experten mit der Übernahme vielfältige Chancen. Sie können fundierte Beratung im Industriesektor liefern sowie Lösungen und Implementierung rund um zukunftsweisende Technologien für Kunden entwickeln - von Cloud Engineering über Künstliche Intelligenz und Internet of Things für Industrie 4.0 bis zu Blockchain.



"I-4.0 Technologie entwickelt sich rasant, das gilt auch für uns. AXOOM Mitarbeiter vereinen innovative IT-Kompetenz mit Industrie-Fachkenntnissen. Ich freue mich, sie in unserem weltweiten Team zu begrüßen und Kunden mit dieser tiefen Expertise zu beraten", ergänzte Marika Lulay.



Logo: https://mma.prnewswire.com/media/742447/GFT_Logo.jpg



