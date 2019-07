ATLANTA (dpa-AFX) - Die US-Verkäufe der Volkswagen -Tochter Porsche haben im Juni deutlich zugelegt. Der Absatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6,4 Prozent, wie der Autobauer am Dienstag in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia mitteilte. Insgesamt verkaufte Porsche im US-Markt 5205 Fahrzeuge. Vor allem der Absatz des Modells Cayenne konnte deutlich gesteigert werden und verdoppelte sich. Daneben konnte nur noch der Macan zulegen. Die anderen Modelle waren rückläufig. Seit Jahresbeginn hat Porsche in den USA 30 257 Fahrzeuge abgesetzt - das entspricht einem Plus von 2,8 Prozent./eas/men/he

