Mainz (ots) - Woche 27/19 Mittwoch, 03.07.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



10.05 Terra Xpress XXL Geheimnisvolle Funde



10.50 ZDF.reportage Brüllend heiß! Ganz Deutschland schwitzt Deutschland 2019



11.20 Die Feuerwache Lebensretter zwischen Wahn und Sinn



12.05 Einsatz für Christoph 29



12.50 Um Leben und Tod - Dauereinsatz für den Notarzt Deutschland 2018



13.35 Die Feuerwache Alarm in Hamburg Deutschland 2013



14.20 ZDFzeit Wie gerecht ist Deutschland? Der große Vermögens-Check Deutschland 2017



15.05 Genug zum Leben? - Hartz IV auf dem Prüfstand Deutschland 2018



15.50 ZDFzeit Arme Stadt, reiche Stadt Wo die Armut wohnt Deutschland 2019



16.35 Armes reiches München - Die dunkle Seite der Bayernmetropole



17.20 In der Schuldenfalle Zwischen Kontopfändung und Gerichtsvollzieher Deutschland 2016



18.05 Wo die Armut wohnt Endstation Plattenbau? Deutschland 2016



18.50 Die Kanada-Saga Zwei Welten Kanada 2017



( weiterer Ablauf ab 19.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 20.55 Die Kanada-Saga Lokomotiven und Telegrafen Kanada 2017



21.40 1491 - Amerika vor Kolumbus Die ersten Menschen Kanada 2017



22.25 1491 - Amerika vor Kolumbus Jäger und Bauern Kanada 2017



23.05 1491 - Amerika vor Kolumbus Wissen und Macht Kanada 2017



23.50 1491 - Amerika vor Kolumbus Verlorene Welt Kanada 2017



0.35 heute journal



1.05 Die Kanada-Saga Eigene Wege Kanada 2017



1.45 Die Kanada-Saga Erster Weltkrieg Kanada 2017



2.30 Die Kanada-Saga Aufschwung und Krise Kanada 2017



3.10 Die Kanada-Saga Zweiter Weltkrieg Kanada 2017



3.50 Die Kanada-Saga Kampf um Einheit Kanada 2017



4.35 Die Kanada-Saga Erbe und Zukunft Kanada 2017







Woche 32/19 Freitag, 09.08.



Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten:



6.00 Leschs Kosmos Tschernobyl: Lehren aus dem Super-Gau? Deutschland 2016 "Leschs Kosmos: Feinstaub & Co.: Die Wahrheit über das Risiko" entfällt 6.30 Super-GAU Tschernobyl - Sarkophag für die Ewigkeit? 7.15 auslandsjournal Deutschland 2019



7.45 Deutschland-Bilanz Von blühenden Landschaften Deutschland 2019



8.28 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



8.30 Deutschland-Bilanz Ein Land, zwei Seelen Deutschland 2019



( weiterer Ablauf ab 9.15 Uhr wie vorgesehen )



Woche 33/19 Samstag, 10.08.



Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten:



5.30 Deutschland-Bilanz Von blühenden Landschaften Deutschland 2019



"ZDF-History: Henker, Hexen und Vampire - Die Geschichte der Unheimlichen" entfällt 6.15 Deutschland-Bilanz Ein Land, zwei Seelen Deutschland 2019



( weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen )



