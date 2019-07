Seit heute firmiert KWS als KWS Saat SE & Co. KGaA. Bisher war das Unternehmen eine SE. Die Veränderung hat die Hauptversammlung am 14. Dezember in die Wege geleitet. Heute erfolgt die Eintragung ins Handelsregister. Die neue Rechtsform ...

Den vollständigen Artikel lesen ...