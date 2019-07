The following instruments on XETRA do have their last trading day on 02.07.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.07.2019



ISIN Name



DE0005494538 CURASAN AG

FI0009008122 TRAINERS HOUSE OYJ EO-,02

GB0031461949 NAUTILUS MARINE S. LS-,01

GI000A2JBQ88 PCG ENTERTAINMENT LS-001

MHY7545W1093 SEADRILL PARTNERS LLC UTS

US3517931040 FRANCESCAS HLDGS DL-,01

US40418F1084 HFF INC. A DL -,01

US4138751056 HARRIS CORP. DL 1

US6253831043 MULTI-COLOR CORP.

US71426V3069 PERNIX THERAPEUT.HLDGS

US86722Y1010 SUNCOKE ENER.P.UTS DL-,01

US98872F1057 YUMA ENERGY