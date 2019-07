Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Koblenz (pta021/02.07.2019/20:30) - For english see below



Unser UltraUpload.io Server kann jetzt als "hidden-service" betrieben werden, also ebenso unstoppbar wie ein Server im Darknet. Mit unserer neuen Technologie kann jeder seine Server schützen, kurz "TCU bringt das Darknet ins Clearnet". Unsere Technology benötigt keine spezielle Zugangssoftware wie etwa einen TOR-browser, keine Add-Ons oder Browser-Erweiterungen. Es basiert auf einem adhoc peer to peer netzwerk (siehe Bild 1) indem alle User das Rerouting übernehmen, um beide IP-Adressen zu verschleiern, also vom Sender zum Empfänger, vom Client zum Server. Das bedeutet, die User-Adresse ist unsichtbar für jeden Server und jede Server-Adresse ist unsichtbar für jeden User. Selbstverständlich sind die Kommunikationsinhalte verschlüsselt, aber es fallen nicht mal mehr Metadaten für Dritte an, wie etwa der NSA, dem ISP, RIA, MPAA etc.. Es ist nicht sichtbar, mit welchem Server überhaupt kommuniziert wurde.



Test-Site: https://ultraupload.io/pleer



Mit diesem letzten Teil in unserer Technologie-Sammlung, wäre das System nach unserem Kenntnisstand sogar sicher gegen Regierungsüberwachung. Up-/Downloader und Hoster/Reseller sind bereits anonym seit 2018. TCU ist jetzt - nach zweijähriger Entwicklungsarbeit - sehr nah davor, www.UltraUpload.io einer breiten Userschaft zugänglich zu machen (bislang im stealth-mode zu Testzwecken) .



Die Beteiligung an den Projekt-Umsätzen (30% von jeder Download-Zahlung) beträgt 80% für die Eigner des Investment-Coins www.snowden-coin.com und 20% für die Gesellschaft. Die Entwicklung der Blockchain läuft weiter, ist aber jetzt nicht mehr erforderlich für das Entwicklungsziel ein "Wikileaks für Alle" bereitzustellen..



English:



Project "Darknet to Clearnet", TCU can hide any server without additional software like TOR-browser



Technology break through, project www.ultraupload.io (anonymous filesharing) is close to release



Our UltraUpload.io -Server can now operate as a hidden service, unstoppable like a server in the darknet. With our new technology one can hide any other server too, which means "TCU brings the Darknet into Clearnet". Our technology needs no special software like a TOR-browser, no add-On or extension is required. It is based on an adhoc peer to peer network (see pic 1) where user act as rerouting server in order to obfuscate both IP-adresses, from sender and receiver, from client and server. This means, client adress is invisible for any server and the IP adress of any server is invisible to any client. Of course any communication is encrypted, but even no metadata is available for 3rd Party like NSA, ISP, RIA, MPAA or whoever. Nobody even knows, which server was used. Test-Site: https://ultraupload.io/pleer



With this last piece in our technology stack, the system itself would be government SAFE as far as we know. Up-/Downloader and Hoster/Reseller are SAFE since 2018. TCU is now after 2 years of development very close to launch www.UltraUpload.io which is still in stealth-mode.



Participation in project revenues (30% of each payed download) is 80% for owner of investment coin www.snowden-coin.com and 20% for TCU. The development of the blockchain-technology for a public database is still in progress but is not necessary anymore for the development goal of a "wikileaks for all".



(Ende)



Aussender: TCU AG Adresse: Im Kimmelberg 2-4, 56072 Koblenz Land: Deutschland Ansprechpartner: Petra Bauersachs Tel.: +49 172 6584139 E-Mail: bauersachs@telecontrol.de Website: www.ultraupload.io



ISIN(s): DE0007454209 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1562092200793



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJuly 02, 2019 14:30 ET (18:30 GMT)