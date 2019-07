Patrice verfügt über mehr als 20 Jahre Führungserfahrung im Bereich Nahrungsmittel- und Pflanzenschutz

Luc Maertens zum Chief Operations Officer (COO) ernannt

Deutliche Stärkung des AgroSavfe-Führungsteams zur weiteren Unterstützung des beschleunigten Wachstums des Unternehmens.

GENT, Belgien, July 02, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- AgroSavfe NV, ein schnell wachsendes und transformatives AgTech-Unternehmen, das Biokontrollen der nächsten Generation auf AGROBODY-Basis entwickelt, gibt heute die Ernennung von Patrice Sellès zum neuen Chief Executive Officer (CEO) bekannt. Darüber hinaus wurde Luc Maertens zum Chief Operations Officer (COO) ernannt.

Patrice kommt von Syngenta zu AgroSavfe. Syngenta ist ein führendes Agrarunternehmen, in dem Patrice mehr als 17 Jahre in verschiedenen internationalen Führungspositionen und wissenschaftlichen Positionen als Global Head R&D Strategic Portfolio and Performance, aber auch als Venture Investment Manager tätig war. Patrice war in seinen Positionen sowohl in Europa als auch in den USA tätig.

Aufbauend auf der proprietären AGROBODY Foundry-Plattform wird Luc Maertens als Chief Operations Officer die vollständige Entwicklung der schnell wachsenden proprietären Produktpipeline anführen. In dieser Position wird Luc die Koordination und Durchführung der Programme des Unternehmens leiten, vom Produktdesign über die Entwicklung und Einreichung von Zulassungsunterlagen bis hin zur gewerbsmäßigen Fertigung.

Lieven De Smedt, Vorsitzender des Verwaltungsrats, kommentierte:"Wir freuen uns sehr, dass Patrice als neuer CEO zu uns kommt, um AgroSavfe auf den internationalen Märkten auf ein höheres Niveau zu bringen. Dank seiner 20-jährigen Erfahrung in verschiedenen Führungspositionen, einschließlich der Entwicklung und Umsetzung von Portfolio- und Anlagestrategien sowie der Geschäftsentwicklung, bringt er ein umfassendes Verständnis der Dynamik in der Agroindustrie mit zu AgroSavfe. Seine Expertise wird von unschätzbarem Wert sein, während wir in eine wichtige neue Phase eintreten und mit der Vorbereitung der Markteinführung unseres ersten Produkts beginnen, welche für 2022 erwartet wird."

Patrice Sellès, CEO von AgroSavfe, sagte: "Ich freue mich, dass mir die Möglichkeit geboten wurde, AgroSafve in dieser wichtigen Phase zu leiten. In den letzten Jahren hat das Team das Risiko einer einzigartigen Technologieplattform reduziert und eine vielversprechende Pipeline entwickelt, und ich bin sehr erfreut, mit unserem fantastischen Team auf diesem Erfolg in Gent aufzubauen. Ich freue mich darauf, mit unseren Stakeholdern zusammenzuarbeiten und das Unternehmen dabei zu unterstützen, langfristig ein starkes und substanzielles Geschäft zu schaffen, das sich den vielen Herausforderungen stellen wird, denen die weltweite Agrar- und Lebensmittelproduktion derzeit gegenübersteht."

Über AgroSavfe

Die wachsende Nachfrage nach gesunden, sicheren und nachhaltigen Nahrungsmitteln hat landwirtschaftliche Praktiken zunehmend eingeschränkt. Daher ist es unerlässlich, die Effizienz der Nahrungsmittelproduktion nachhaltig zu verbessern und gleichzeitig die Umwelt und ihre natürlichen Ressourcen zu schützen.

AgroSavfe strebt eine nachhaltige Produktion von sicheren und gesunden Nahrungsmitteln an. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung effektiver und sicherer Biokontrollen zur Bekämpfung von Pflanzenschädlingen und -krankheiten mit seiner bahnbrechenden, skalierbaren und proprietären AGROBODY Foundry-Plattform.

Die Produkte von AgroSavfe sind eine neuartige Klasse von Biokontrollprodukten, die auf AGROBODY bioaktiven Proteinen basieren, die effektiv und selektiv gegen die essentiellen Moleküle von Schädlingen und Krankheitserregern wirken. AGROBODY Bioactives kombinieren die leistungsstarken Eigenschaften von Chemikalien mit dem sauberen Sicherheitsprofil von Biologika und sind damit ideale Pflanzenschutzmittel zur Anwendung vor und nach der Ernte.

Basierend auf der einzigartigen Plattform AGROBODY hat AgroSavfe eine vielseitige Produktpipeline gegen wichtige Schädlinge und Krankheiten aufgebaut, wobei das erste Produkt 2022 in den USA auf den Markt kommen soll.

Das Unternehmen wurde 2013 als Spin-off des VIB.