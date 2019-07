Die liberale Dänin Margrethe Vestager ist nicht enttäuscht darüber, dass sie nicht als Kommissionspräsidentin der Europäischen Union nominiert worden ist. "Ich bin sehr, sehr froh", sagte die oberste EU-Wettbewerbshüterin am Dienstagabend zu dänischen Medien, nachdem sich die EU-Staats- und Regierungschefs auf ihrem Sondergipfel in Brüssel auf ein Personalpaket einigen konnten, das Vestager als erste Vizekommissionspräsidentin vorsieht. Ob die von Ratschef Donald Tusk bekanntgegebene Postenverteilung vom Europaparlament gutgeheißen wird, ist allerdings bislang unklar.

Von dänischer Seite sei bei den zähen Verhandlungen fantastische Arbeit geliefert worden, um sicherzustellen, dass jemand aus Dänemark für einen solch hohen Posten vorgesehen sei, sagte Vestager an der Seite der neuen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen. Sie wollte nicht näher darauf eingehen, warum sie nicht für den Posten der EU-Kommissionspräsidentin nominiert wurde. Frederiksen sagte: "Wir haben ganz unglaublich guten Grund, froh zu sein." Es sei nahezu historisch, dass eine Dänin auf einer so führenden Position innerhalb der EU vorgesehen sei. "Mit der dänischen Brille sage ich, dass das richtig gut ist", so Frederiksen./trs/DP/he

