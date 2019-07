Scottsdale, Arizona (ots/PRNewswire) - Der Juli ist der weltweite

Monat der Sehkorrektur (Global Vision Correction Month) und

Mitglieder der Refractive Surgery Alliance (RSA), eines weltweiten

Berufsverbandes führender Augenchirurgen, begehen dies mit

Geschichten ihrer eigenen Eingriffe zur Sehkorrektur in den sozialen

Netzwerken, im Fernsehen und Internet, um das Bewusstsein darüber zu

heben.



Die Vorstellung, dass Ärzte und Chirurgen ihre Erfahrungen mit

Chirurgie am eigenen Leib mitteilen, ist neu. "Am Williamson Eye

Center nehmen wir chirurgische Eingriffe an zahlreichen

Profisportlern vor und ein breites Publikum hört davon. Nicht so

bekannt wird, wie oft sich Augenchirurgen selbst für Sehkorrektur

durch Laser entscheiden. Dies kommt aber im Vergleich zur

Allgemeinpopulation fünfmal häufiger vor. Der Grund dafür ist, dass

wir mehr als alle anderen über die enormen Wirkungen moderner

Sehkorrektur wissen. Sie ist wirklich umwälzend und stellt die

Sehkraft oftmals auf ein Niveau wieder her, das besser als perfekt

oder gar übermenschlich scheint", sagt Dr. Blake Williamson, MD,

Mitglied der RSA.



Sehkorrektur hat für Menschen auf der ganzen Welt Bedeutung, da

sie funktionelle Vorteile liefert. Retter, Militärs, Schauspieler,

Sportler und Fernsehpersönlichkeiten haben die höchste

Wahrscheinlichkeit, Sehkorrektur vornehmen zu lassen. Auch in den

Entwicklungsländern wird Sehkorrektur immer häufiger, verdrängt

permanent den Bedarf für Brillen und verbessert die Möglichkeiten für

Berufstätigkeit und Bildung.



"Sehkorrektur ist nicht das Gleiche wie Brillen und

Kontaktlinsen", sagt Dr. Guy Kezirian, MBA, Gründer der RSA. "Brillen

und Kontaktlinsen sind zwar effektiv, aber keine dauerhaften

Lösungen. Zudem können sie teuer und für den Lebensstil einer Person

eine Bürde sein. Chirurgische Eingriffe für die Sehkorrektur liefern

echte und dauerhafte Ergebnisse und sind im Verlauf der Zeit oftmals

kostengünstiger als Brillen und Kontaktlinsen. Zudem haben sie enorme

Vorzüge bei Lebensstil und Sicherheit."



"Sehkorrektur geht deutlich über LASIK hinaus", setzt Dr. Kezirian

fort. "Tatsächlich gibt es acht verschiedene Arten der Eingriffe für

die Sehkorrektur: LASIK, Oberflächenablation, SMILE, Refraktive

Kataraktchirurgie, Refraktiven Linsentausch, Phakische

Intraokularlinsen, Inlays für die Kornea und Kornea-Crosslinking."



Im Juli wird der 20. Jahrestag der Empfehlung des

Beratungsgremiums der amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA zur

Zulassung von LASIK begangen. "Wir können mit Überzeugtheit sagen,

dass chirurgische Eingriffe für die Sehkorrektur sich in den letzten

20 Jahren außerordentlich weiterentwickelt haben, genauso wie

Mobiltelefone, Autos und Fernseher."



"Das Zaldivar Institute in Mendoza (Argentinien) ist seit

Jahrzehnten an der Forschung und Entwicklung von Eingriffen

beteiligt", sagt Dr. Roger Zaldivar, MBA, Präsident der RSA. "Die

moderne Sehkorrektur ist weit fortgeschritten. Wir verfügen über

zahlreiche Arten von Eingriffen und können Erwachsene aller

Altersgruppen behandeln. LASIK ist im gesamten Bereich der Medizin

der Eingriff, der am meisten erforscht wurde, und wir sind jetzt

sogar in der Lage, die Nahsicht im mittleren Alter mit

Linseneingriffen zu korrigieren. Die Auswirkungen unserer Arbeit sind

höchst positiv. Ich fühle mich geehrt, mit der RSA verbunden zu sein,

die eine fantastische Organisation ist."



Die Praxen von RSA-Mitgliedern auf der ganzen Welt werden den

Global Vision Correction Month mit Eingriffen an Kollegen im Bereich

der Augenchirurgie, Optikern, Familienmitgliedern und örtlichen

Bewohnern begehen und diese Erfahrungen in den Medien weitergeben.

Die RSA lädt zudem die Öffentlichkeit dazu ein, im Lauf des Global

Vision Correction Month Videos über ihre Erfahrungen mit der

Sehkorrektur hochzuladen.



Uploads, Videos und weitere Informationen sind unter

www.EveryWakingMinute.com und in den sozialen Netzwerken zu finden.



Informationen zur Refractive Surgery Alliance



Die Refractive Surgery Alliance Society ist eine

Berufsorganisation, die zu Beginn des Jahres 2014 von führenden

Augenchirurgen aus mehr als 25 Ländern gegründet wurde. Sie wird

allein durch die Mitglieder finanziert und nimmt keine Gelder von

Anbietern oder Produzenten an. Die Zielsetzung der RSA lautet, den

Zugang zur refraktiven Chirurgie durch Weiterbildung, Forschung und

Führung in der Branche zu erweitern. Weitere Informationen und ein

Verzeichnis von Chirurgen, die Mitglieder der RSA sind, finden Sie

unter www.RefractiveAlliance.com.



