Finanzielle Restrukturierung, die durch das "vorgefertigte"

Verfahren nach Chapter 11 umgesetzt wird, wird die langfristigen

Verbindlichkeiten des Unternehmens um mehr als 5,8 Milliarden USD

reduzieren



Vorgeschlagene Restrukturierung sieht 1,75 Milliarden USD an

Neufinanzierung und bis zu 1,25 Milliarden USD an zusätzlicher

Finanzierung nach Insolvenzbefreiung vor



Geschäftsaktivitäten von Weatherford werden ohne Unterbrechung und

ohne erwartete Auswirkungen auf Kunden, Anbieter, Partner oder

Mitarbeiter fortgesetzt



Baar, Schweiz (ots/PRNewswire) - Weatherford International plc,

Weatherford International Ltd. und Weatherford International, LLC

(gemeinsam nachstehend als "Weatherford" oder das "Unternehmen"

bezeichnet) gaben heute bekannt, dass das Unternehmen seine bereits

angekündigte finanzielle Restrukturierung durch die Einleitung

freiwilliger Fälle (voluntary cases) gemäß Chapter 11 des

US-amerikanischen Bankruptcy Code begonnen hat, um seinen

"vorgefertigten" Plan zur Reorganisation (die "Chapter-11-Fälle")

durchzuführen. Die anderen Einheiten und Tochtergesellschaften des

Unternehmens sind nicht in den Chapter-11-Fällen eingeschlossen.

Weatherford erwartet ebenfalls, in den kommenden Monaten

Konkursprüfungsverfahren auf den Bermudas und in Irland einzureichen

(zusammen mit den Chapter-11-Fällen als die "Fälle" bezeichnet). Die

umfassende finanzielle Restrukturierung würde zu einer erheblichen

Reduzierung der langfristigen Verbindlichkeiten des Unternehmens und

den damit verbundenen Zinsaufwendungen führen, Zugriff auf

zusätzliche Finanzmittel bieten und zum Aufbau einer nachhaltigeren

Kapitalstruktur beitragen.



Das Unternehmen hat von Kreditgebern Zusagen über 1,75 Milliarden

USD in Form von unter Insolvenzaufsicht stehenden Finanzmitteln

(Debtor-In-Possession/DIP, nachfolgend die "DIP-Fazilität") erhalten.

Die Einkünfte aus der DIP-Fazilität werden zur Verfügung stehen, um

den Bedarf an Betriebskapital des Unternehmens im Verlauf der

gesamten Fälle zu finanzieren. Darüber hinaus wird das Unternehmen

nach dem Abschluss der Insolvenz Zugriff auf zusätzliche

Finanzierungsmittel in Form einer (a) nicht genutzten, erstrangigen

revolvierenden Kreditfazilität im Gesamtbetrag von bis zu 1,0

Milliarden USD haben und (b) bis zu 1,25 Milliarden USD aus einer

neuen A-Tranche von ungesicherten vorrangigen Anleihen mit

fünfjähriger Laufzeit. Außerdem wird das Unternehmen bei Befreiung

aus der Insolvenz eine neue B-Tranche von ungesicherten vorrangigen

Anleihen mit siebenjähriger Laufzeit an Eigentümer der bestehenden

ungesicherten Anleihen des Unternehmens emittieren.



NORMALER GESCHÄFTSBETRIEB



Das Unternehmen hat "Ersttaganträge" zum Erhalt der erforderlichen

gerichtlichen Genehmigung für das Unternehmen eingereicht, um den

Betrieb und die Anlagen im normalen Geschäftsgang ungestört für seine

Kunden, Anbieter, Partner oder Mitarbeiter fortzusetzen. Das

Unternehmen arbeitet daran, alle notwendigen Zwischenziele zu

erreichen, und wird Einzelheiten in Bezug auf die geplante Befreiung

aus der Insolvenz zu gegebener Zeit veröffentlichen.



Lazard fungiert als Finanzberater für das Unternehmen, Latham &

Watkins, LLP, ist als Rechtsberater tätig und Alvarez & Marsal hat

die Aufgabe als Berater in Restrukturierungsfragen übernommen.

Evercore fungiert als Finanzberater für die Inhabergruppe mit

vorrangigen Anleihen des Unternehmens und Akin Gump Strauss Hauer &

Feld LLP als deren Rechtsberater.



INFORMATIONEN ZU WEATHERFORD



Weatherford ist einer der größten multinationalen

Ölfelddienstleister, der innovative Lösungen, Technologien und

Dienstleistungen für die Öl- und Gasbranche anbietet. Das Unternehmen

ist in mehr als 80 Ländern tätig und verfügt weltweit über ein

Netzwerk mit ca. 650 Standorten, darunter Produktions-, Service-,

Forschungs- und Entwicklungs- sowie Ausbildungseinrichtungen, und es

beschäftigt rund 26.000 Mitarbeiter. Weitere Informationen erhalten

Sie unter http://www.weatherford.com und Sie können Weatherford auf

LinkedIn (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2514698-1&h=3233768708&

u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2514698

-1%26h%3D452933250%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fcom

pany%252Fweatherford%26a%3DLinkedIn&a=LinkedIn), Facebook (https://c2

12.net/c/link/?t=0&l=de&o=2514698-1&h=3661008629&u=https%3A%2F%2Fc212

.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2514698-1%26h%3D1572883658%

26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252FWeatherfordCorp%26a%3D

Facebook&a=Facebook), Twitter (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=25

14698-1&h=2132756212&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%2

6l%3Den%26o%3D2514698-1%26h%3D2346936878%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftw

itter.com%252Fweatherfordcorp%26a%3DTwitter&a=Twitter) und YouTube (h

ttps://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2514698-1&h=2855086873&u=https%3A%

2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2514698-1%26h%3D18

14711341%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fuser%252Fweath

erfordcorp%26a%3DYouTube&a=YouTube) folgen.



ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN



Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich

um zukunftsgerichtete Aussagen. Daneben kann unser Management von

Zeit zu Zeit zukunftsgerichtete Aussagen in mündlicher Form machen.

Sämtliche Aussagen, die keine Aussagen zu historischen Tatsachen

darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete

Aussagen können mit den Worten "glauben", "erwarten", "antizipieren",

"vorausblicken", "planen", "schätzen", "können", "werden", "könnte",

"sollte", "versuchen" oder "beabsichtigen" und ähnlichen Begriffen

gekennzeichnet sein. Zukunftsgerichtete Aussagen geben unsere

gegenwärtigen Erwartungen und Annahmen im Hinblick auf unsere

Geschäfte, die allgemeine Wirtschaftslage und andere zukünftige

Ereignisse und Bedingungen wieder und sie beruhen auf den derzeit

verfügbaren finanziellen und wirtschaftlichen Daten und

Wettbewerbsinformationen sowie auf unseren aktuellen Geschäftsplänen.

Die tatsächlichen Ergebnisse könnten aufgrund von Risiken und

Unsicherheiten, die sich auf unserer Geschäfte, Märkte,

Dienstleistungen, Preise oder andere Faktoren auswirken können, wie

sie im Abschnitt "Risk Factors" unserer Einreichungen bei der

Securities and Exchange Commission (die "SEC") dargelegt werden,

wesentlich von den hier dargestellten Ergebnissen abweichen. Wir sind

zwar der Auffassung, dass unsere Annahmen gut begründet sind, weisen

Sie aber darauf hin, sich nicht auf irgendeine der

zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da es äußerst schwierig

ist, die Auswirkung von bekannten Faktoren vorherzusagen, und es für

uns unmöglich ist, sämtliche Faktoren vorherzusehen, die sich auf

unsere tatsächlichen Ergebnisse auswirken könnten. Zu den wichtigen

Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse

wesentlich von denjenigen in den zukunftsgerichteten Aussagen

angegebenen abweichen, gehören, ohne darauf beschränkt zu sein, die

Fähigkeit, einen Reorganisationsplan in Übereinstimmung mit den

Bedingungen der Restrukturierungsvereinbarung zu beschließen und

umzusetzen; Risiken im Zuge des Insolvenzverfahrens wie etwa unsere

Fähigkeit, die Zustimmung des Insolvenzgerichts im Hinblick auf die

o.g. Anträge bei den eingereichten Fälle zu erhalten, die Ergebnisse

aus den Entscheidungen des Insolvenzgerichts und im Zusammenhang mit

den o.g. Fällen im Allgemeinen sowie dem Zeitrahmen, der uns

auferlegt wird, um unter den Bedingungen einer Insolvenz zu

operieren; die Wirksamkeit der Gesamtmaßnahmen zur Restrukturierung

nach Eintreten der o.g. Fälle und jede weitere Strategie, die wir

möglicherweise einsetzen, um unsere Liquidität und Kapitalmittel zu

beeinflussen; die Maßnahmen und Entscheidungen von Kreditgebern,

Regulierern und anderen Drittparteien, deren Interessen in den o.g.

Fällen betroffen sind, die unsere Fähigkeit, einen

Reorganisationsplan zu beschließen und umzusetzen, beeinträchtigen

können; uns auferlegte Beschränkungen, die sich aus den Bedingungen

irgendeiner unter Insolvenzaufsicht stehenden Kreditfazilität, auf

die wir uns im Zusammenhang mit den o.g. Fällen einigen, ergeben, und

Beschränkungen, die vom Insolvenzgericht auferlegt werden; unsere

Fähigkeit, das von uns angegebene Umsatzziel und den anvisierten

Pro-Forma-Verschuldungsgrad zu erreichen und freien Cashflow zu

generieren, um unsere Verschuldung weiter zu verringern; ein

Abschwung der Weltwirtschaft und der allgemeinen Bedingungen auf dem

Kapitalmarkt, Veränderungen bei den staatlichen Regulierungen und

damit verbundene Kosten zur Einhaltung dieser Regeln, Kosten für

Rechtsverfahren sowie weitere Faktoren, die in unseren Einreichungen

bei der SEC dargelegt sind. Weitere Einzelheiten zu diesen und

anderen Risikofaktoren werden im Abschnitt "Risk Factors" in unserem

letzten Jahresbericht auf Formular 10-K und im Quartalsbericht auf

Formular 10-Q sowie in unseren weiteren Einreichungen bei der SEC

erläutert. Sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen in

ihrer Gesamtheit diesem Warnhinweis. Die von uns gemachten

zukunftsgerichteten Aussagen gelten ausschließlich zu dem Zeitpunkt,

an dem sie erklärt wurden. Von Zeit zu Zeit können Faktoren entstehen

oder Ereignisse vorkommen, die dazu führen könnten, dass unsere

tatsächlichen Ergebnisse vom oben Dargelegten abweichen. Wir

verpflichten uns nicht, irgendeine der zukunftsgerichteten Aussagen

öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren, sei es aufgrund

neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder anderweitig, außer in

dem Maße, in dem es durch Gesetze vorgeschrieben wird.



KEINE AUFFORDERUNG ZUM KAUF UND KEIN KAUFANGEBOT



Alle neuen Wertpapiere, die nach den Transaktionen zur

Restrukturierung ausgegeben werden, sind nicht unter den derzeit

gültigen Bedingungen des Securities Act von 1933 (der "Securities

Act") oder irgendeinem US-bundesstaatlichen Wertpapiergesetz

registriert worden. Demzufolge dürfen die neuen Wertpapiere in den

Vereinigten Staaten aufgrund einer fehlenden Registrierung oder einer

anwendbaren Ausnahme von Registrierungsvorgaben des Securities Act

und irgendeines anwendbaren US-bundesstaatlichen Wertpapiergesetzes

nicht angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt

weder ein Angebot zum Verkauf oder Kauf eines der hier gemeinten

Wertpapiere, noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Verkaufs- oder

Kaufangebots für diese dar, und diese Pressemitteilung ist auch keine

Aufforderung zur Einwilligung oder zur Zustimmung, einen

Insolvenzplan unter Chapter 11 zu akzeptieren. Jede Aufforderung oder

jedes Angebot zum Kauf wird es immer nur im Anschluss an ein

vertrauliches Angebotsmemorandum und eine Offenlegungserklärung geben

und sich lediglich an solche Personen richten bzw. in solchen

Gerichtsbarkeiten gemacht werden, für die bzw. in denen die

entsprechenden Gesetze dies erlauben.



Originaltext: Weatherford International plc

Pressekontakt:



Christoph Bausch +1 713 836 4615

Executive Vice President und Chief Financial Officer

Karen David-Green +1 713 836 7430

Senior Vice President für Stakeholder Engagement und Chief Marketing

Officer

