Houston (ots/PRNewswire) - Die international anerkannten Luftfahrtfirmen Lawyers Nomaan Husain of Husain Law + Associates und Omar Khawaja haben am 4. Juni 2019 eine neue Klage gegen die Boeing Company im Namen der Familienmitglieder von Professor Pius Adebola Adesanmi eingereicht, der bei dem tragischen Absturz des Ethiopian Airlines Fluges 302 am 10. März 2019 ums Leben kam.



Der in Nigeria geborene weltberühmte kanadische Professor, Schriftsteller, Literaturkritiker, Satiriker und Kolumnist war Autor zahlreicher preisgekrönter Bücher, Essays und Gedichtbände. Er wurde von der Carleton University in Ottawa, Kanada, wo er den Vorsitz des Institute for African Studies innehatte, als "hochkarätige Figur in der afrikanischen und postkolonialen Wissenschaft" gepriesen. Adesanmi reiste von Addis Abeba nach Nairobi zu einer Konferenz der Afrikanischen Union, als der Flug kurz nach dem Start abstürzte.



Professor Adesanmis Kollege und Freund Bamidele Ademola-Olateju erklärte: "Sein Tod hinterließ ein klaffendes Loch in Nigerias öffentlicher Intellektualität und Afrikas Hochschulbildung und Jugendentwicklung". Seine Mutter, Lois Olufunke Adesanmi, sagte ebenfalls: "Jeden Tag blutet mein Herz für den Verlust meines Sohnes Pius. Wir fordern Gerechtigkeit und Verantwortlichkeit für seinen unersetzlichen Verlust."



"Unser Ziel bei diesen Klagen ist es, Antworten für unsere trauernden Kunden zu erhalten und die Boeing Company für die Entstehung dieser Tragödie verantwortlich zu machen", sagte Nomaan Husain, Gründer und Senior Partner bei Husain Law + Associates, PC.



Die detaillierte Klage wurde im Namen der Hinterbliebenenfamilie beim U.S. District Court in Chicago gegen die Boeing Company, Hersteller der zum Scheitern verurteilten Boeing 737 Max 8 mit Sitz in Chicago, eingereicht, weil sie die Piloten nicht angemessen über die Gefahren und Risiken ihrer neuen Software Maneuvering Characteristics Augmentation System ("MCAS") informiert habe.



In der Klageschrift wird Boeing ferner vorgeworfen, die Piloten nicht ordnungsgemäß über einen Defekt im Flugsteuerungssystem des MAX 8 informiert zu haben. Die Piloten seien nicht in der Lage gewesen, die manuelle Kontrolle wiederherzustellen, was sowohl den Lion Air Flug 610 als auch die Abstürze des Ethiopian Airlines Fluges 302 verursacht hätte.



Herr Nomaan Husain und Herr Omar Khawaja sind zuversichtlich, dass das Rechtssystem und der Entscheidungsprozess der USA den Familien erlauben wird, herauszufinden, was wirklich passiert ist. www.hlalawfirm.com



OTS: Husain Law + Associates newsroom: http://www.presseportal.de/nr/135198 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_135198.rss2



Pressekontakt: Nomaan Husain 713.800.1200 nh@hlalawfirm.com