"Die Welt" zur Kanzlerin und der Konjunktur:

"Die neue Dynamik der deutschen Wirtschaft, die selbst die Weltfinanzkrise nur kurz bremsen konnte, sie war das Verdienst von Angela Merkel. Die Bundeskanzlerin war einst Nutznießerin der Liberalisierungs- und Steuersenkungsprojekte, die ihr Vorgänger auf den Weg gebracht hat. Sie war aber immer auch deren Bewahrerin. Angela Merkel und ihre diversen Regierungen waren es jedoch auch, die in konjunkturell guten Zeiten in bester Prokrastinationsmanier Herausforderungen liegen ließen, die klare Festlegungen scheuten und Kosten in Richtung Folgegenerationen verschoben. Der Aufschwung war auch Merkels Aufschwung. Und die Rezession, die inzwischen wirklich droht: Sie wird auch Merkels Rezession sein."/ra/DP/fba

