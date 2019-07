Leipzig (ots) -



Wer schafft es in die "My Move Dance-Crew 2019"? Am Sonntag, 30. Juni, haben in Leipzig die Dreharbeiten für die MDR-Doku-Serie "My Move - Tanz deines Lebens!" begonnen. Juror ist u.a. Sänger Álvaro Soler ("Sing meinen Song 2019") und einer der Gast-Coaches wird "Let's Dance"-Star Massimo Sinato sein. Ab 3. Dezember 2019 zeigt KiKA die 20-teilige Serie.



Aus über 500 Bewerbungen aus ganz Deutschland wurden 20 junge Tänzerinnen und Tänzer zwischen 13 und 16 Jahren ausgewählt. Am Sonntag konnten die Jungs und Mädchen in Leipzig zeigen, was sie drauf haben. Von Ballett bis Breakdance waren die verschiedensten Tanzstile vertreten. Die Jury hatte die Qual der Wahl, denn nur acht Tänzerinnen und Tänzer können Mitglied in der "My Move-Dance-Crew 2019" werden.



Die Juroren und Coaches - das sind in der 2. Staffel: Sarah Hammerschmidt - die Tänzerin und Choreografin hat u.a. mit Künstlerinnen wie Helene Fischer und Vanessa Mai gearbeitet und bei Shows wie "Let's Dance" und "Deutschland tanzt" die Choreografien konzipiert. Álvaro Soler - der Singer/Songwriter, der aktuell in "Sing meinen Song 2019" zu erleben ist, will bei "My Move" seine Erfahrungen als Künstler und Bühnenperformer an die jungen Tänzer weitergeben. Massimo Sinato - der "Let's Dance"-Star ist als Gast-Coach dabei. Er wird den jungen Tänzern vor allem das Latin-Feeling näher bringen.



Vom Casting bis zum großen Auftritt



Das Casting ist allerdings nur der Auftakt für die Serie: Denn wer es in die "My Move-Dance-Crew" geschafft hat, dem winken vier Wochen Profi-Coaching von der Jury und ein Mega-Auftritt mit Álvaro Soler. "My Move 2 - Tanz Deines Lebens!" nimmt die Zuschauerinnen und Zuschauer mit auf diese abenteuerliche Reise der acht Teenager bis zum großen Auftritt. In insgesamt 20 Folgen á 25 Minuten begleitet die Serie die jungen Tanz-Talente und zeigt, wie die unterschiedlichen Charaktere zu einem Team zusammenwachsen und welche tänzerischen und persönlichen Herausforderungen sie dabei meistern müssen.



"'My Move' macht da weiter, wo die üblichen Castingshows enden: Wir begleiten unsere Kids während des gesamten Entwicklungsprozesses mit allem, was dazu gehört - authentisch, ehrlich und mitreißend", beschreibt Anke Gerstel, verantwortliche MDR-Redakteurin, die Intention. "Als Doku-Serie ist das Format einmalig in der deutschen Fernsehlandschaft", so die Redakteurin. Produziert wird "My Move" von der Starship Film GmbH im Auftrag des MDR, verantwortliche Produzentin ist Yvonne Beckel. Ab 3. Dezember werden die 20 Folgen jeweils um 20.10 Uhr bei KiKA ausgestrahlt.



Online zum Nachtanzen



Unter www.mdr.de/mymove gibt es dann zum Serienstart ein umfassendes Online-Angebot u.a. mit dem "Move der Woche" zum Nachtanzen und Profitipps der Coaches.



