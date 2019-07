The following instruments on XETRA do have their first trading day 03.07.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 03.07.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A288E5 ERSTE GR.BK. 19/28 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA AT0000A288F2 ERSTE GR.BK. 19/22 MTN BD00 BON USD N

CA BO80 XFRA DE0001141802 BUNDESOBL.V.19/24 S.180 BD00 BON EUR Y

CA XFRA DE000BLB7VK1 BAY.LDSBK.IS. 19/26 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB33Y6 LB.HESS.-THR.ZI.DI.07D/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4XM4 LB.HESS.-THR. IHS 19/31 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB13CD3 LBBW STUFENZINS 19/29 BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0013432770 BFCM 19/24 MTN BD00 BON EUR N

CA I0T1 XFRA IT0005216491 B.T.P. 16-21 BD01 BON EUR N

CA XFRA US92857WBS89 VODAFONE GRP 19/49 BD01 BON USD N

CA XFRA USU0018YAC67 ANTERO M.P/F 19/28 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS2018607098 EMIS FINANCE 19/21 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS2021212332 CELLNEX TEL. 19/28 CV BD01 BON EUR N

CA XFRA XS2022037795 LB.HESS.-THR. 19/24 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS2023643146 MERCK FINL S MTN 19/23 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS2023644201 MERCK FINL S MTN 19/27 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS2023644540 MERCK FINL S MTN 19/31 BD01 BON EUR N

CA 3LP XFRA CA1973091079 COLUMBIA CARE INC. EQ00 EQU EUR N

CA CURK XFRA DE000A2YPGM4 CURASAN AG KONV. EQ00 EQU EUR Y

CA XFRA FI4000390885 TRAINERS HOUSE OYJ EO-,10 EQ00 EQU EUR Y

CA 8SDA XFRA MHY7545W1259 SEADRILL PARTNERS LLC UTS EQ00 EQU EUR N

CA 1HM XFRA US00650F1093 AD.BIOTECH.CORP. DL-,0001 EQ00 EQU EUR Y

CA 6FCN XFRA US3517932030 FRANCESCAS HLDGS DL-,01 EQ01 EQU EUR N

CA HRS XFRA US5024311095 L3HARRIS TECHS INC.DL-,01 EQ01 EQU EUR Y