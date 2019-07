FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.07.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 03.07.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

GKE XFRA CNE100000353 HISENSE HOME APP.GR.H YC1 0.007 EUR

D7P XFRA CNE1000002Y6 DALIAN PORT (PDA) H YC 1 0.002 EUR

CMW XFRA CNE1000002G3 CHINA CMNCTS SRVCS H YC 1 0.019 EUR

CCKC XFRA US1912232055 COCA COLA HBC AG ADRS 2.548 EUR

6HA XFRA US41068X1000 HANN.ARM.SUS.INF.CA.DL-01 0.296 EUR

2C6 XFRA CNE1000027C9 CHIN.DEV.BK FIN.L. H YC 1 0.011 EUR

195H XFRA CNE1000029Z6 CHINA MERCH.SECUR. H YC 1 0.034 EUR

BXR XFRA US11120U1051 BRIXMOR PPTY GROUP INC. 0.248 EUR

HB8 XFRA CNE100001QP7 HUISHANG BK CORP. H YC1 0.007 EUR

AB4 XFRA US0009571003 ABM INDS INC. DL-,01 0.159 EUR

AXF1 XFRA ES0121975009 CONSTR.AUX.FERR. INH. 0.765 EUR

AC5G XFRA US0044342055 ACER GDR REG.S/5 TA 10 0.108 EUR

DP5 XFRA US49271V1008 KEURIG DR PEPPER DL-,01 0.133 EUR

SPD XFRA US8681681057 SUPERIOR INDUSTRIES INTL 0.080 EUR

SH7 XFRA US42328H1095 HELIOS TECHS INC. DL-,01 0.080 EUR

7GA XFRA ES0105223004 GESTAMP AUTOMOCION EO-,50 0.070 EUR

TNHA XFRA BMG8979V1046 TOWN HEALTH INTL M.GR.NEW

QFRA XFRA KYG4587S1049 GREENLAND HK HLDGS HD-,50 0.023 EUR

TTFB XFRA US8766292051 TATNEFT PJSC ADR REG.S 6 2.688 EUR

GC1A XFRA US36164V5030 GCI LIBERTY INC. PF A 0.390 EUR

CVA XFRA US1858991011 CLEVELAND-CLIFFS DL-,125 0.053 EUR

BCB XFRA US05491N1046 BBX CAPITAL CORP.A DL-,01 0.011 EUR

1BR1 XFRA FR0013326246 URW (STAPLED SHS) EO-,05 5.400 EUR

G18 XFRA US38741L1070 GRANITE PT MTG TR. DL-,01 0.372 EUR

VEW XFRA CA92512J1066 VERSABANK 0.013 EUR