FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.07.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 04.07.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 03.07.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 04.07.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

WRX1 XFRA GB00B67G5X01 WORKSPACE GROUP LS 1 0.249 EUR

HR1 XFRA CNE100000WS1 HUANENG RENEW.CORP.H YC 1 0.006 EUR

OTE XFRA GRS260333000 HELLENIC TELEC. ORG. NAM. 0.460 EUR

DL1C XFRA GB00B3DGH821 DE LA RUE PLC LS-,4486857 0.187 EUR

46P1 XFRA GB00B2NGPM57 PARAGON BANKING GR. LS 1 0.078 EUR

NXG XFRA GB0032089863 NEXT PLC LS 0,10 1.229 EUR

BW3 XFRA GB0009697037 BABCOCK INTL GRP LS-,60 0.256 EUR

HGR XFRA GB0006449366 ANGLO PACIFIC GRP LS-,02 0.018 EUR

4A91 XFRA GB00BBG9VN75 AVEVA GRP LS-,03555 0.324 EUR

AV1 XFRA EE3100034653 ARCO VARA AS EO 0,70 0.010 EUR

51C XFRA DK0060227585 CHRISTIAN HANSEN HL.DK 10 0.836 EUR

MUT3 XFRA DE0006614035 MINERALBR.UEBERK.-VZ- 0.480 EUR

MUT XFRA DE0006614001 MINERALBR.UEBERKINGEN ST 0.400 EUR

IUR XFRA DE0006208408 KAP AG INH O.N. 2.000 EUR

MBH3 XFRA DE0006052830 MASCH.BERT.HER. O.N. VZO 15.050 EUR

BBI XFRA DE0005280002 BBI BUERG.BRAUH.IMMO. 0.625 EUR

TSI XFRA CNE1000004K1 TSINGTAO BREWERY H YC 1 0.062 EUR

NNJ XFRA CNE1000003T4 NANJING PANDA ELEC. H YC1 0.010 EUR

BJI XFRA CNE1000002Z3 DATANG INTL POW.GE.-H-YC1 0.013 EUR

M4B XFRA CNE1000002M1 CHINA MERCHANTS BK H YC 1 0.121 EUR

2G3 XFRA FR0000062671 GROUPE GORGE SA IN.EO 1 0.320 EUR

6AB XFRA BG11ALBAAT17 ALBENA AD BW 1 0.409 EUR

FAA XFRA AT0000785407 FABASOFT AG 0.500 EUR

CI9 XFRA CNE1000016V2 CITIC SECURITIES H YC 1 0.045 EUR

XHSB XFRA GB00BYYTFB60 HOMESERVE LS-,0269230769 0.181 EUR

TK6 XFRA GB00B4YCDF59 TALK TALK TELECOM LS-,001 0.017 EUR

C0Q XFRA CH0198251305 COCA-COLA HBC NA.SF 6,70 2.570 EUR

2E5 XFRA CNE1000023C8 CHINA ENERGY ENG. H YC 1 0.004 EUR

5TT XFRA GB00BKS7YK08 TREATT PLC LS-,02 0.019 EUR