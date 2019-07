FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.07.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 03.07.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

6FC XFRA US3517931040 FRANCESCAS HLDGS DL-,01

E7V XFRA FR0010451203 REXEL S.A. INH. EO 5

ACE1 XFRA ES0132105018 ACERINOX SA NOM. EO -,25

OWX XFRA CH0019396990 YPSOMED HLDG SF 14,15

YBB XFRA AU000000CAV5 CARNAVALE RESOURCES LTD

LP6 XFRA CNE100001QV5 LIVZON PHARMAC. GRP H YC1

R1Y XFRA AU000000CE10 CALIMA ENERGY

H2L XFRA US40418F1084 HFF INC. A DL -,01

S5B XFRA NO0010778095 AXXIS GEO SOLUTI.NK 1,395

MJD6 XFRA BMG4953J1751 IR RES LTD HD -,01