Medienmitteilung

Zürich, 3. Juli 2019

Züblin Immobilien Holding AG: Wechsel im Management

Der Verwaltungsrat teilt mit, dass er Roland Friederich, Züblin CFO seit 2016, zum Nachfolger von Dr. Iosif Bakaleynik als CEO ernannt hat. Der seit 2008 in der Züblin-Gruppe tätige Roland Friederich übernimmt per 15 Juli 2019 die operative Gesamtverantwortung und Geschäftsleitung im Rahmen eines Doppelmandats CEO/CFO.

Züblin Verwaltungsratspräsident, Dr. Wolfgang Zürcher, sieht in Roland Friederich die ideale Besetzung. Als eine der tragenden Säulen der Sanierung war er mitverantwortlich für eine Vielzahl von anspruchsvollen Projekten mit denen Züblin zurück in die Gewinnzone geführt wurde. Für die heutige Züblin stellt eine stark vereinfachte Organisation der nächste konsequente Schritt in Richtung einer optimierten Kostenstruktur dar.

