Basel (awp) - Roche hat in seiner Phase-III-Studie MINISTONE-2 die gesteckten Ziele erreicht. In der Studie wurden Kinder, die an Grippe leiden, mit Xofluza (Baloxavir Marboxil) behandelt. Dabei habe sich gezeigt, dass das Mittel bei Kindern im Alter von einem bis unter 12 Jahren gut verträglich war. Zudem habe sich gezeigt, ...

