Gestern ist das schon thematisiert worden. Auf dem Investorentag deutete das Management immerhin an, wie man die eigenen Probleme bessser in den Griff bekommt, was fehlt ist die strategische Linie, die weiterreicht als bis zum Jahresende. Einzig erfreulich: Plus 3,8 % Tagesgewinn bedeuten eine deutliche Verbesserung der markttechnischen Ausgangslage mit einem Zielkurs von immerhin 95/99 Euro.



