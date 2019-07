Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Henkel von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 94 auf 100 Euro angehoben. Die Aktie des Konsumgüterkonzerns habe sich unterdurchschnittlich entwickelt und werde mit einem 25-prozentigen Abschlag zum Sektor gehandelt, schrieb Analyst John Ennis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Diese Bewertungslücke sollte sie dank einer Beschleunigung des Wachstums aus eigener Kraft im zweiten Halbjahr sowie anziehender operativer Margen (Ebit) schließen können. Eine mögliche Senkung des Ausblicks werde bereits erwartet und könnte im Falle einer negativen Kursreaktion für eine attraktive Einstiegsgelegenheit sorgen./gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2019 / 22:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0001 2019-07-03/07:52

ISIN: DE0006048432