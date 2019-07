PressemITTEILUNG

3. Juli 2019

Positive Wachstumsdynamik in Deutschland

Solutions 30, Marktführer bei Lösungen für neue Technologien, gibt heute die Unterzeichnung zweier wichtiger Verträge mit Unitymedia und einem führenden Elektrizitäts- und Gasversorger in Deutschland bekannt. Die Gruppe baut ihre Aktivitäten in Anlehnung an das erfolgreiche französische Geschäftsmodell auch im deutschen Markt weiter aus. Die neu unterzeichneten Verträge sind Ausdruck der Unternehmensstrategie, mit den wichtigsten Akteuren im Markt nachhaltige Geschäftsbeziehungen aufzubauen. Solutions 30 erwartet für die nächsten Jahre signifikantes Wachstum in den Bereichen High-Speed-Internet und intelligente Stromzähler in Deutschland.

Im Bereich der Telekommunikation verstärkt Solutions 30 ihre Präsenz bei Unitymedia. Der deutsche Kabelnetzbetreiber, eine Tochterfirma von Liberty Global und drittgrößter Betreiber auf dem Markt, wird sein Geschäftsvolumen mit Solutions 30 um 30% auf jährlich etwas mehr als 32 Mio € steigern. Die Vertragserweiterung ist Ausweis eines kundenorientierten Geschäftsmodells und langfristig vertrauensvollen Kundenbeziehungen.

Jan Machuletz, COO Deutschland, erklärte: "Wir sind sehr glücklich über diese Ausweitung der Partnerschaft. Dies belohnt unsere Bemühungen und unser Engagement bei Unitymedia für die Breitband-Installation und Unterstützung ihrer Kunden in Süddeutschland. Wir freuen uns, Unitymedia auch in Zukunft mit der gleichen Begeisterung dabei zu begleiten, ihre Position auf dem deutschen Markt zu stärken."

Im Energiebereich in Deutschland erhielt Solutions 30 einen Zuschlag für eine Pilotphase im Bereich des Smart Meter Wechsels. Der Umfang dieses Pilotprojektes bezieht sich auf 44.000 zu wechselnde Stromzähler. Somit kann sich Solutions 30 früh als langfristiger Partner positionieren. Solutions 30 wird zunächst in den Bundesländern Schleswig-Holstein, Brandenburg und Bayern aktiv werden.

Volker Meyer, CEO von Solutions 30 Deutschland: "Dies ist eine sehr gute Nachricht. Es ist gut zu wissen, daß wir nun nach mehrmonatigen Verhandlungen noch im Jahr 2019 auch in diesen Markt in Deutschland vordringen. Gerade jetzt, wenn eine flächendeckende Installation intelligenter Stromzähler ab dem Jahr 2020 in Deutschland möglich ist, werden wir als Solutions 30 bereit sein."

Über Solutions 30 SE

Der Solutions-30-Konzern ist der führende Lösungsanbieter für neue Technologien in Europa. Sein Ziel ist es, sowohl Privatpersonen als auch Geschäftskunden einen Zugang zu technologischen Neuerungen zu ermöglichen, die unser tägliches Leben verändern: gestern Computer und das Internet, heute digitale Lösungen, morgen Technologien, die die Welt in Echtzeit noch stärker vernetzen. Seit seiner Gründung hat Solutions 30 über ein Netzwerk aus mehr als 8.000 Außendiensttechnikern über 20 Millionen Einsätze durchgeführt. Damit ist Solutions 30 überall in Frankreich, Italien, Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg und Spanien präsent. Das Kapital von Solutions 30 SE gliedert sich in 104.057.392 Aktien mit ebenso vielen theoretischen und ausübbaren Stimmrechten. Solutions 30 SE ist an der Euronext Growth



