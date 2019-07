Der europäische Leitindex Euro Stoxx 50 ist unmittelbar an das bisherige, aus dem April stammende Jahreshoch bei 3.515 Punkten herangelaufen. Die Käufer wollen offenbar nicht zur Kenntnis nehmen, dass der angeblich große Schritt nach vorne in Sachen Handelskrieg USA/China keiner war. Und diejenigen, die grundsätzlich für die kommenden Monate negativ gestimmt sind, hielten zumindest am Montag und Dienstag die Füße still. Der Euro Stoxx 50 ist sprungbereit.

