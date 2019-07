KWS SAAT SE & Co. KGaA: Dr. Hagen Duenbostel fünf weitere Jahre Vorstandssprecher bei KWS DGAP-News: KWS SAAT SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Personalie KWS SAAT SE & Co. KGaA: Dr. Hagen Duenbostel fünf weitere Jahre Vorstandssprecher bei KWS 03.07.2019 / 08:19 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Einbeck, 03. Juli 2019 Dr. Hagen Duenbostel fünf weitere Jahre Vorstandssprecher bei KWS Der Aufsichtsrat der KWS SAAT SE hat Dr. Hagen Duenbostel mit Wirkung zum 1. Januar 2020 für weitere fünf Jahre als Mitglied des Vorstands und dessen Sprecher bestellt. "Dr. Hagen Duenbostel hat in seiner bisherigen 17-jährigen Vorstandstätigkeit die Entwicklung des Unternehmens wesentlich mitgeprägt. Wir freuen uns sehr, den eingeschlagenen, erfolgreichen Weg weiterhin mit ihm zu gehen", teilte der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Drs. h.c. Andreas J. Büchting nach dem Beschluss des Aufsichtsrats mit. Duenbostel ist promovierter Betriebswirt und gehört bereits seit 2003 dem KWS Vorstand an. 2015 wurde er zudem zum Vorstandssprecher bestellt. Der 49-Jährige verantwortet in seinem Ressort die Bereiche Mais Nord- und Südamerika, Mais China/Asien, Strategie, Compliance sowie Governance & Risk Management. Über KWS* KWS ist eines der führenden Pflanzenzüchtungsunternehmen weltweit. Mehr als 5.000 Mitarbeiter in 70 Ländern erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 1.068 Mio. Euro und erzielten dabei ein Ergebnis von 133 Mio. Euro vor Zinsen und Steuern (EBIT). Seit mehr als 160 Jahren wird KWS als familiengeprägtes Unternehmen eigenständig und unabhängig geführt. Schwerpunkte sind die Pflanzenzüchtung und die Produktion sowie der Verkauf von Mais-, Zuckerrüben-, Getreide-, Raps- und Sonnenblumensaatgut. KWS setzt modernste Methoden der Pflanzenzüchtung ein, um die Erträge der Landwirte zu steigern sowie die Widerstandskraft von Pflanzen gegen Krankheiten, Schädlinge und abiotischen Stress weiter zu verbessern. Um dieses Ziel zu realisieren, investierte das Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr knapp 200 Mio. Euro in Forschung und Entwicklung. * Alle Angaben ohne die Anteile der at equity bilanzierten Gesellschaften AGRELIANT GENETICS LLC., AGRELIANT GENETICS INC. und KENFENG - KWS SEEDS CO., LTD. Weitere Informationen: www.kws.de. Folgen Sie uns auf Twitter(R) unter https://twitter.com/KWS_Group. Kontakt: Sina Barnkothe Expert Corporate Communications Tel. +49-5561-311-1783 sina.barnkothe@kws.com KWS SAAT SE & Co. KGaA www.kws.de 03.07.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: KWS SAAT SE & Co. KGaA Grimsehlstraße 31 37555 Einbeck Deutschland Telefon: +49 (0)5561 311-0 Fax: +49 (0)5561 311-322 E-Mail: info@kws.com Internet: www.kws.de ISIN: DE0007074007 WKN: 707400 Indizes: S-DAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hannover; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 835291 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 835291 03.07.2019 ISIN DE0007074007 AXC0042 2019-07-03/08:19