FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
WEATHERFORD INTL 2036 US947075AB33
WEATHERFORD INTL 17/24 US947075AN70
WEATHERFORD INTL 09/39 US947075AG20
AB/FROM ONWARDS 03.07.2019
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
WEATHERFORD INTL 2036 US947075AB33
WEATHERFORD INTL 17/24 US947075AN70
WEATHERFORD INTL 09/39 US947075AG20
AB/FROM ONWARDS 03.07.2019