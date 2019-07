Wer ist Coty? Coty ist die Holding der Familie Reimann aus der Pfalz, die zu den reichtsen in Deutschland gehört obwohl sie kaum jemand kennt. Coty war vor einigen Jahren Käufer von Wella zu einem sehr hohen Preis, der nun um 3 Mrd. $ zu korrigieren ist. Diese Nachricht kostete die Aktie rund 20 % Kursabschlag in zwei Tagen. Das ist die interessante Ausgangslage bei rund 11 $. Coty ist die einzige Version dieser Art im Markt für Kosmetik, die über Kauf von Firmen eine Kosmetikholding sein will. Strategisch ist das richtig, aber, wie der Fall Wella zeigt, eine Frage der Investments. Coty ist deshalb eine Wette auf diese Politik. Hier winken bis zu 40 % Erholungspotenzial!



