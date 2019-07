Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Puma SE vor Zahlen von 62,50 auf 72,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Sportartikelhersteller könnte nach einem voraussichtlich starken zweiten Quartal seinen Umsatzausblick anheben und womöglich auch die Ziele für das operative Ergebnis (Ebit), schrieb Analystin Anne-Laure Bismuth in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dank der anhaltenden Stärke in China und der Rückkehr ins Basketball-Geschäft in den USA sei ein weiterhin solides Gewinnwachstum gut absehbar, lobte die Expertin./tav/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2019 / 20:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2019-07-03/08:53

ISIN: DE0006969603