Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Enel von 5,10 auf 6,30 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Da das niedrige Zinsumfeld aktuell die als defensiv geltenden Versorger begünstige, kalkuliert Analyst Adam Dickens laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie nun mit einem geringeren Risikoaufschlag für die Aktie. Zudem hob er seine Schätzungen leicht. Zwar entwickelten sich die Italiener dank ihrer Expansion im Bereich Erneuerbare Energien ordentlich, doch habe der Kurs nur noch begrenztes Aufwärtspotenzial. So dürfte der starke Rückenwind von der makroökonomischen Seite langsam nachlassen und sich die Lage stabilisieren./tav/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2019 / 15:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0003 2019-07-03/08:55

ISIN: IT0003128367