DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BAY.LDSBK.IS. 17/27 DE000BLB4ZV6 08.07.2019 HZE/EOT
BAY.LDSBK.IS. 17/27 DE000BLB42M5 08.07.2019 HZE/EOT
BAY.LDSBK.IS. 18/28 DE000BLB53X9 08.07.2019 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BAY.LDSBK.IS. 17/27 DE000BLB4ZV6 08.07.2019 HZE/EOT
BAY.LDSBK.IS. 17/27 DE000BLB42M5 08.07.2019 HZE/EOT
BAY.LDSBK.IS. 18/28 DE000BLB53X9 08.07.2019 HZE/EOT