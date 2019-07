Der Kursverlauf der Henkel -Aktie seit Mitte 2017 ist eine einzige Enttäuschung. Nachdem der Wert dem Vergleichssektor um 40 Prozent hinterher hinkt, hält John Ennis von Goldman Sachs den Zeitpunkt zum Einstieg jetzt aber für gekommen. Daher hat der Analyst den Wert von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 94 auf 100 Euro angehoben. Damit winken dem Anleger über zehn Prozent Gewinn.

Der aktuelle Kurs preist nach Ansicht von Ennis mögliche Risiken genügend ein. Der Abschlag zu Vergleichswerten von rund 25 Prozent beim Kurs-Gewinn-Verhältnis berücksichtige, dass sich ein Einbruch im Klebstoffgeschäft wie vor zehn Jahren wiederholen könnte.

Dabei hält Ennis die Aussichten des Düsseldorfer Waschmittelherstellers für gar nicht schlecht. Im zweiten Halbjahr dürfte das Umsatzwachstum auf 3,4 Prozent zulegen, was ein sauberer Anstieg zu den geschätzten gerade einmal 0,3 Prozent Plus in den ersten sechs Monaten wäre. Ein stabilisiertes US-Geschäft, neue Produkte und eine bessere Geschäftsentwicklung bei Klebstoffen machen den Experten zuversichtlich. Doch auch auf der Gewinnseite sieht es gut aus. Günstigere Rohstoffpreise und effizienteres Wirtschaften könnten die Margen nach oben spülen.

Sollte der Konzern noch einmal schmutzige Wäsche waschen und mit den Zahlen für das zweite Quartal den Umsatzausblick senken, wäre das für Ennis kein Grund für Trübsal. Kursverluste eröffneten in diesem Fall eine Einstiegsgelegenheit./mf/nas/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2019 / 22:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Bei Aktien mit der Einstufung "Buy" rechnet Goldman Sachs auf dem aktuellen Kursniveau sowie im Vergleich zu den anderen von der Bank beobachteten Unternehmen aus der gleichen Branche mit einem hohen Renditepotenzial.

Analysierendes Institut Goldman Sachs.

ISIN DE0006048432

AXC0056 2019-07-03/09:09