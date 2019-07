Die Wertpapierexperten der Erste Group haben das Kursziel für die Aktien des heimischen Stahlkonzerns voestalpine von 31,0 auf 28,0 Euro gesenkt. Die Bewertung "Hold" wird in der jüngsten Studie des Erste-Group-Experten Michael Marschillinger beibehalten.

Als Gründe für die Herabsetzung nennt der Experte mehrere Faktoren: Einerseits die stagnierende Nachfrage am heimischen Markt, andererseits auch das weiterhin bestehende globale Überangebot an Anbietern. Des weiteren setzten dem Unternehmen billige Importe in die EU zu. Auch der Anstieg der Rohstoffkosten sowie die relativ niedrigen Stahlpreise werden in der Analyse der Erste Group als entscheidende Faktoren für das verringerte Kursziel genannt.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste-Experten 2,15 Euro für 2019/20, sowie 2,60 bzw. 2,83 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich weiterhin auf konstant je 1,10 Euro für die Geschäftsjahre 2019/20, 2020/21 und 2021/22.

Am Mittwoch im Frühhandel notierten die voestalpine-Titel an der Wiener Börse mit minus 0,30 Prozent bei 26,80 Euro.

Analysierendes Institut Erste Group

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) sto/fpr/mad

AFA0004 2019-07-03/09:10

ISIN: AT0000937503